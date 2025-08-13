Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση τροφίμων προς ενίσχυση των πυρόπληκτων
Ο Ε.Ε.Σ., απευθύνει κάλεσμα στο κόσμο για τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας
Σε συνέχεια της μεγάλης κινητοποίησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τις εκτεταμένες καταστροφές που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν και εξακολουθούν να πλήττουν την χώρα, ο Ε.Ε.Σ. αναπτύσσει επιπλέον κινήσεις συμπαράστασης των ανθρώπων που χρήζουν βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.
Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ., απευθύνει κάλεσμα στο κόσμο για τη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας (γάλα εβαπορέ, σκόνη γάλακτος για παιδιά, κονσέρβες παντός τύπου, δημητριακά, παξιμάδια, αλεύρι, ζυμαρικά κ.α.) για τις πυρόπληκτες οικογένειες.
Αναλυτικά ο Ε.Ε.Σ. συγκεντρώνει:
Αλεύρι
Ζυμαρικά
Όσπρια
Γάλα Εβαπορέ – Σκόνη Γάλακτος (για παιδιά)
Κονσέρβες ( παντός τύπου)
Δημητριακά
Παξιμάδια
Γάζες Βαζελινούχες Αποστειρωμένες
Λιπαντικές Σταγόνες / Κολλύρια Ματιών
Φυσιολογικός Ορός Ματιών
Σημεία Συγκέντρωσης Τροφίμων:
Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι , Τηλ: 210-3609825.
Αποθήκη Ε.Ε.Σ. Άστρους 111-113, Κολωνός Τηλ: 210-5147300,
Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00-17:00, Τηλ: 210 3609825