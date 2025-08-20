Ευλογιά αιγοπροβάτων: 100.000 ζώα οδηγήθηκαν σε θανάτωση τον τελευταίο χρόνο

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η νόσος εξελίχθηκε σε σοβαρή απειλή, με εκατοντάδες εστίες και χιλιάδες ζώα να θανατώνονται.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραμένει σε διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ροδόπης και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξετάζουν τη δημιουργία του πρώτου κτηνοτροφικού πάρκου στην Ελλάδα, ως μέτρο για την καλύτερη αντιμετώπιση ζωονόσων στο μέλλον.