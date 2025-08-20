Ευλογιά αιγοπροβάτων: 100.000 ζώα οδηγήθηκαν σε θανάτωση τον τελευταίο χρόνο
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραμένει σε διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η νόσος εξελίχθηκε σε σοβαρή απειλή, με εκατοντάδες εστίες και χιλιάδες ζώα να θανατώνονται.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραμένει σε διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους.
Παράλληλα, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ροδόπης και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξετάζουν τη δημιουργία του πρώτου κτηνοτροφικού πάρκου στην Ελλάδα, ως μέτρο για την καλύτερη αντιμετώπιση ζωονόσων στο μέλλον.
