Θεσσαλονίκη: Υλικές ζημιές προκάλεσε η φωτιά στο συνεργείο αυτοκινήτων

Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου σε συνεργείο αυτοκινήτων στα Λαγυνά, στον δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Για την κατάσβεση της στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν κινδύνευσε παρακείμενη επιχείρηση, ενώ δεν υπάρχουν κατοικίες κοντά στο συνεργείο.