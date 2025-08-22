Θεσσαλονίκη: Υλικές ζημιές προκάλεσε η φωτιά στο συνεργείο αυτοκινήτων
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν κινδύνευσε παρακείμενη επιχείρηση, ενώ δεν υπάρχουν κατοικίες κοντά στο συνεργείο
Εκτεταμένες υλικές ζημιές προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου σε συνεργείο αυτοκινήτων στα Λαγυνά, στον δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής δεν κινδύνευσε παρακείμενη επιχείρηση, ενώ δεν υπάρχουν κατοικίες κοντά στο συνεργείο.
