Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στα Λαγυνά

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή των Λαγυνών Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου.

Η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες και ήδη στο σημείο έχουν μεταβεί και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα για την κατάσβεση της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν κινδυνεύει παρακείμενη επιχείρηση και δεν υπάρχουν κοντά κατοικίες.