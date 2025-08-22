Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στα Λαγυνά
Από την πυρκαγιά δεν κινδυνεύει παρακείμενη επιχείρηση ενώ δεν υπάρχουν κοντά κατοικίες
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή των Λαγυνών Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου.
Η φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες και ήδη στο σημείο έχουν μεταβεί και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα για την κατάσβεση της.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν κινδυνεύει παρακείμενη επιχείρηση και δεν υπάρχουν κοντά κατοικίες.
