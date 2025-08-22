Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά - Καίει πλέον εκτός εθνικού δρυμού

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου στη Βάλια Κάλντα στην περιοχή των Γρεβενών και που έκαιγε παρθένο δάσος.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής πλέον η πυρκαγιά είναι στην περιοχή Κακοπλεύρι, εκτός του εθνικού δρυμού. Καίει σε δύσβατο σημείο ενώ ο καπνός στο σημείο είναι έντονος. Παράλληλα εχει ζητηθεί ερπυστιοφόρο για τη διάνοιξη δρόμου.

Για την κατάσβεση στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν ένα αεροπλάνο και δύο ελικόπτερα.