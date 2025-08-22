Φωτιά στα Γρεβενά στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα

Φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη και βρίσκεται σε εξέλιξη στα Γρεβενά και συγκεκριμένα στη Βάλια Κάλντα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση σε δύσβατο σημείο και καίει μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με πέντε υδροφόρα οχήματα, ενώ έχουν φθάσει και δύο πεζοπόρα τμήματα, τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν το μέτωπο της φωτιάς. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ρίψεις νερού πραγματοποιεί και ένα εναέριο μέσο.

Δύσκολο είναι το έργο κατάσβεσης της φωτιάς, αφού καίει σε πλούσια βλάστηση, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι συμβάλλουν στην εξάπλωση του μετώπου.