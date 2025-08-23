Αποκλειστικό newsbomb: Εγκλωβίστηκε 6χρονος σε ακάλυπτο σιφώνι – Συλλήψεις υπευθύνων υδάτινου πάρκου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής σε υδάτινο πάρκο, όταν ένα παιδί μόλις 6 ετών τραυματίστηκε σε ατύχημα που σημειώθηκε μέσα στις εγκαταστάσεις.

Ο μικρούλης ενώ διασκέδαζε με την οικογένειά του, εγκλωβίστηκε με το αριστερό κάτω άκρο του σε ακάλυπτο σιφώνι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με τους γιατρούς να διαπιστώνουν μόνο εκδορές.

Συλλήψεις για «έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο»

Μετά το περιστατικό, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Α.Τ. Άνω Λιοσίων και προχώρησαν στην προσαγωγή του υπεύθυνου της εγκατάστασης κι ενός υπαλλήλου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Οι αρχές διερευνούν αν υπήρξαν παραλείψεις στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας του χώρου και κατά πόσο η επιχείρηση είχε συμμορφωθεί με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Στο προσκήνιο ξανά η ασφάλεια στα πάρκα αναψυχής

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της ασφάλειας σε χώρους αναψυχής, ιδιαίτερα σε εκείνους που προσελκύουν οικογένειες με παιδιά.