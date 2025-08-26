Μηχανική βλάβη σε επιβατηγό πλοίο - Προσωρινή απαγόρευση απόπλου στην Αλόννησο
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες του επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου «ΣOYΠEP ΣTAP», το οποίο υπέστη μηχανική βλάβη ενώ βρισκόταν στο λιμάνι της Αλοννήσου
Προσωρινή απαγόρευση απόπλου επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Σούπερ Σταρ» στο λιμάνι της Αλοννήσου, καθώς λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου, υπέστη μηχανική βλάβη.
Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο από την Αλόννησο προς Σκόπελο, Σκιάθο και Βόλο. Συνολικά μετέφερε 229 επιβάτες, 35 Ι.Χ. οχήματα, 5 φορτηγά και 7 δίκυκλα.
Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο, οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας.
