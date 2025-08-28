Κρητικές λέξεις που λίγοι μόνο γνωρίζουν

Η γλώσσα της Κρήτης κρύβει ιστορίες, συνήθειες και τρόπους ζωής που έχουν σβήσει με τον χρόνο. Ανάμεσα στις πιο ιδιόμορφες εκφράσεις βρίσκονται και Κρητικές λέξεις που ακόμη και οι ίδιοι οι ντόπιοι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν. Πρόκειται για γλωσσικά ίχνη μιας καθημερινότητας διαφορετικής, που άλλοτε ακουγόταν στα χωριά και στα βουνά, και σήμερα συναντώνται μόνο σε παλιά λεξικά ή στα χείλη λίγων ηλικιωμένων.

