Δέντρο 1074 ετών στέκει αγέρωχο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Ο θρυλικός ίταμος βρίσκεται σε υψόμετρο 1125 μέτρων και έχει ύψος 23 μέτρα

Newsbomb

Δέντρο 1074 ετών στέκει αγέρωχο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
EUROKINISSI
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότερους από δέκα αιώνες ζωής μετράει ένα δέντρο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης, που φύτρωσε την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έχει επιβιώσει μέσα από όλες τις ιστορικές περιόδους της περιοχής. Πρόκειται για έναν ίταμο (Taxus baccata L.), που βρίσκεται σε υψόμετρο 1125 μέτρων, έχει ύψος 23μ, περίμετρο κορμού 6,12μ, και στηθιαία διάμετρο 170 εκατοστά, και μελετήθηκε από ομάδα επιστημόνων.

«Στην έρευνά μας, διαπιστώθηκε ότι η ηλικία του ανέρχεται σε 1074 έτη, καθιστώντας το, το γηραιότερο δένδρο ιτάμου στην Ελλάδα, που προσδιορίστηκε η ηλικία του με επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν γηραιότερα δένδρα στην Ελλάδα, απλώς θα πρέπει για το καθένα από αυτά να μετρηθεί η ηλικία τους με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια», αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δασολόγος Μιχάλης Δαβής, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα.

Ο εντοπισμός του συγκεκριμένου ιτάμου έγινε από τον Κώστα και Αντώνη Θεοδωρίδη, κατοίκους του Ακριτοχωρίου, το 2023 κατά την προσπάθεια συντήρησης τοπικών μονοπατιών. Ακολούθησαν επισκέψεις από την ομάδα μελέτης, με σκοπό τον εντοπισμό και τη διενέργεια των απαιτούμενων επιστημονικών μετρήσεων.

Μάλιστα, η δυσκολία πρόσβασης συνέβαλε στην προστασία του δέντρου για αιώνες, διατηρώντας το μακριά από ανθρώπινες παρεμβάσεις. «Η πρόσβαση στη θέση απαιτεί πεζοπορία περίπου δύο ωρών σε μονοπάτι σηματοδοτημένο, πολύ μεγάλης δυσκολίας, διαμέσου λιθοροών και χασμάτων.

kerkini.jpg

ΑΠΕ

Το δέντρο ήταν γνωστό σε ελάχιστους ντόπιους κατοίκους της περιοχής και έχει την ονομασία "Αρτίτσι", που δίνει το όνομά του και στη θέση που απαντάται. Η ονομασία προέρχεται από την τουρκική ονομασία του αρκεύθου. Ο λόγος που αναφέρεται με αυτό το όνομα, είναι η προέλευση του προσφυγικού ντόπιου πληθυσμού που είναι Πόντιοι τουρκόφωνοι (μπαφραλίδες) και προφανώς έχοντας εικόνα μόνο σε άρκευθους από την πατρογονική περιοχή του Εύξεινου Πόντου» εξηγεί ο κ. Δαβής.

Για τον προσδιορισμό της ηλικίας του δέντρου, ελήφθησαν τρία δείγματα με τρυπανίδια, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Δασοκομίας του ΑΠΘ, και μετρήθηκε ο αριθμός και το πλάτος των ετησίων δακτυλίων σε ειδικό στερεομικροσκόπιο. Με βάση την ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι η ηλικία του ιτάμου, που μελετήθηκε ανέρχεται σε 1074 έτη.

Ο υπεραιωνόβιος ίταμος βρίσκεται σε μια επικλινή θέση, σε δάσος οξιάς με σχετικά άφθονη παρουσία της φλαμουριάς. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση, είναι υγιές και συνεχίζει την κατά πάχος αύξηση, σε βραδείς ρυθμούς.

Στη μελέτη προτείνεται η πολιτεία και οι σχετικοί φορείς, να αναπτύξουν δράσεις για τη μέτρηση της ηλικίας των υπεραιωνόβιων δένδρων που υπάρχουν διάσπαρτα στον Ελληνικό χώρο, με τη χρήση επιστημονικά αποδεκτών μεθόδων και τεχνικών, με σκοπό την ανάδειξη της πολύτιμης φυσικής κληρονομιάς του τόπου μας. Απαιτείται δε, να γίνει ενσωμάτωση όλων αυτών στο Δίκτυο Μνημειακών Δένδρων της Ευρώπης (MONUMENTAL TREES) και άμεση εφαρμογή των κατάλληλων δασοκομικών μέτρων για τη διατήρηση του οικοτόπου του είδους.

Την εργασία, με τίτλο «Οικολογική αξιολόγηση του υπερ-χιλιετούς ιτάμου και του περιβάλλοντος οικοσυστήματος στην περιοχή Αρτίτσι στο όρος Μπέλλος», υπογράφουν οι Πέτρος Γκανάτσας, Μαριάνθη Τσακαλδήμη και Λυδία Μαρία Πεταλούδη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασοκομίας και ο Μιχάλης Δαβής, δασολόγος στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης,

Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας- Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Το βίντεο που μοιράστηκε από την «πρεμιέρα» του στην προεδρία του Eurogroup

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Και η Κίνα βλέπει μια ευκαιρία στη Γροιλανδία, αλλά όχι όπως ο Τραμπ

10:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά και ενισχυμένες αποδόσεις για το Champions League από το Pamestoixima.gr

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ. - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης αυξάνονται και γερνούν!

10:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Επίσημα από την ΕΡΤ οι μεταδόσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου

10:44ΥΓΕΙΑ

Η «Σιωπηλή Δηλητηρίαση»: Περιβάλλον, σχέσεις και συνήθειες που κλέβουν χρόνια ζωής

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας η παρουσίαση του Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του περιμένουν το 4ο παιδί τους - «Η οικογένειά μας μεγαλώνει»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

10:31ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Βοιωτία και Εύβοια - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε συναγερμό με 112 για περιορισμό μετακινήσεων στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Έτρωγε αυγά από τον κήπο του 40 χρόνια: Τώρα το κράτος τα χαρακτηρίζει «επικίνδυνα απόβλητα»

10:20WHAT THE FACT

Κακοκαιρία: Πώς πρέπει να οδηγούμε σε άσχημες καιρικές συνθήκες - Τι πρέπει να προσέξουμε στο αυτοκίνητό μας

10:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθυστερεί το ταξίδι του στο Νταβός λόγω της κακοκαιρίας

10:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανδαλουσία: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο 1074 ετών στέκει αγέρωχο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία

10:15ΚΥΠΡΟΣ

«Cash only»: Σάλος στην Κύπρο για τον πίνακα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ως εταίρα

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Τα πρώτα προβλήματα: Άνεμοι μετακίνησαν στύλο του ΔΕΔΔΗΕ και παρέσυραν κοντέινερ, πτώσεις δέντρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: 112 για την Αττική - Πότε αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πυκνό χιόνι σε μεγάλες πόλεις σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου στο Νταβός - Το...μάτι της τίγρης, ο Σταλόνε και ο Τομ Κρουζ

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη», λέει η σύζυγος του θύματος - Απολογείται σήμερα ο 44χρονος

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος - Δολοφονία ξενοδόχου: Τα νέα στοιχεία και ο βασικός ύποπτος στο «κάδρο» των Αρχών

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας η παρουσίαση του Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Τα πρώτα προβλήματα: Άνεμοι μετακίνησαν στύλο του ΔΕΔΔΗΕ και παρέσυραν κοντέινερ, πτώσεις δέντρων

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε συναγερμό με 112 για περιορισμό μετακινήσεων στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

10:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθυστερεί το ταξίδι του στο Νταβός λόγω της κακοκαιρίας

06:12ΥΓΕΙΑ

«Όταν τα φάρμακα δεν θα επιδρούν, δεν θα μπορώ να περπατώ καθόλου»: 16 μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ του Newsbomb για τη νόσο Πάρκινσον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ