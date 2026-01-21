Τα αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης αυξάνονται και γερνούν!
Στους δρόμους της Γηραιάς Ηπείρου κυκλοφορούν όλο και πιο πολλά οχήματα αλλά και όλο και πιο παλιά.
Σε απόλυτα νούμερα ο συνολικός στόλος αυτοκινήτων στην Ευρώπη ξεπέρασε πλέον τα 255 εκατομμύρια οχήματα, όμως η μέση ηλικία τους πλησιάζει τα 13 χρόνια, ενώ η πραγματική παρουσία των ηλεκτρικών παραμένει οριακή.
