Τα αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης αυξάνονται και γερνούν!

Σε απόλυτα νούμερα ο συνολικός στόλος αυτοκινήτων στην Ευρώπη ξεπέρασε πλέον τα 255 εκατομμύρια οχήματα, όμως η μέση ηλικία τους πλησιάζει τα 13 χρόνια, ενώ η πραγματική παρουσία των ηλεκτρικών παραμένει οριακή.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας