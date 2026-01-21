Ιαπωνία: Ισόβια για τον δολοφόνο του πρώην πρωθυπουργού, Σίνζο Άμπε

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο άνδρας που σκότωσε τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε τρεισήμισι χρόνια πριν σε πολιτική συγκέντρωση στην πόλη Νάρα το 2022.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK ο 45χρονος Τετσούγια Γιαμαγκάμι, ο οποίος ομολόγησε την δολοφονία του πολιτικού, καταδικάστηκε σε ισόβια. Η ποινή του και ο τρόπος τιμωρίας του 45χρονου έχει διχάσει την κοινή γνώμη στην Ιαπωνία.

Αρκετοί πιστεύουν ότι ο 45χρονος είναι ένας ψυχρός δολοφόνος ενώ άλλοι πιστεύουν ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της ταραχώδους παιδικής ηλικίας και του τρόπου που μεγάλωσε.

Η στιγμή της δολοφονίας του Άμπε καταγράφηκε από τις κάμερες:

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Γιαμαγκάμι πρέπει να καταδικαστεί σε ισόβια για την πράξη του, καθώς η δολοφονία του Σίνζο Άμπε συγκλόνισε την Ιαπωνία, όπου δεν καταγράφονται παρά ελάχιστα εγκλήματα με όπλα.

Από την πλευρά της η ομάδα υπεράσπισης του 45χρονου ζήτησε επιείκεια και δήλωσε ότι και ο Γιαμαγκάμι ήταν θύμα κακοποίησης με άξονα τη θρησκεία.

Ο Γιαμαγκάμι καθόταν ήρεμος με τα χέρια ενωμένα και τα μάτια κατεβασμένα καθώς ανακοινωνόταν η ποινή του. Σχεδόν 700 άτομα είχαν συγκεντρωθεί έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου για να παρακολουθήσουν την ακροαματική διαδικασία.

Το κίνητρο της δολοφονίας

Η αφοσίωση της μητέρας του 45χρονου σε μία εκκλησία οδήγησε την οικογένεια στην χρεοκοπία. Ο Γκαιμαγκάμι παραδέχθηκε ότι οι τεράστιες δωρεές που έκανε η μητέρα του στην εκκλησία προκάλεσαν την οικονομική κατάρρευση της οικογένειας.

Η στιγμή της σύλληψης του 45χρονου:

Επιπλέον ανέφερε ότι σκότωσε τον Σίνζο Άμπε αφού είδε ένα μήνυμά του με το οποίο δήλωνε την συνεργασία του με μία ομάδα που συνδέεται με την εν λόγω εκκλησία.

Την Τετάρτη, ο δικαστής Σινίτσι Τανάκα από το περιφερειακό δικαστήριο της Νάρα δήλωσε ότι το γεγονός ότι ο Γιαμαγκάμι «πυροβόλησε [τον Άμπε] από πίσω... όταν δεν το περίμενε» έδειξε πόσο «απαίσια και εξαιρετικά κακόβουλη» ήταν η πράξη του, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

