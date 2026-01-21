Κακοκαιρία - Τα πρώτα προβλήματα: Άνεμοι μετακίνησαν στύλο του ΔΕΔΔΗΕ και παρέσυραν κοντέινερ

Μαίνεται η κακοκαιρία στη χώρα με ισχυρές καταιγίδες, χιονόπτωση αλλά και ισχυρές ριπές ανέμων - Πού έχουν καταγραφεί προβλήματα 

date 2026-01-21

Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω σε Ι.Χ στην Πάτρα 

Πολλά είναι τα προβλήματα που προκαλεί η ψυχρή εισβολή και η κακοκαιρία που συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χιόνια σε πολλές περιοχές από την επικράτεια.

Στις 10:00 το πρωί της Τετάρτης ήχησε και το «112» στην Αττική, συνιστώντας Προσοχή από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να χτυπήσει το λεκανοπέδιο.

Οι κάτοικοι της Αττικής καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Μέχρι στιγμής περισσότερο από όλες τις περιοχές έχει πληγεί η Πάτρα η οποία από χθες, Τρίτη 20 Ιανουαρίου έχει μπει στο «κάδρο» των έντονων φαινομένων με πτώσεις δέντρων, οι οποίες συνεχίστηκαν και το πρωί της Τετάρτης.

Οι ισχυροί άνεμοι με ριπές που ξεπερνούν 100χλμ/ώρα σε ταχύτητα είχαν ως αποτέλεσμα να ξεριζωθεί δέντρο και να πέσει πάνω σε σταθμευμένο Ι.Χ στην οδό Κεφαλληνίας, στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, αφού ο οδηγός δεν βρισκόταν εντός του οχήματος.

Παράλληλα αστυνομικοί επιχειρούν στη διασταύρωση των οδών Β. Ηπείρου και Μαυροκορδάτου για να απομακρύνουν τέντα που έχει ξηλωθεί και αιωρείται , με κίνδυνο για τους περαστικούς.

Στο μεταξύ δεκάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στις προβλήτες του Ρίου, καθώς η πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου είναι κλειστή , από προχθές, ενώ και από την Γέφυρα διέρχονται με την μικρότερη δυνατή ταχύτητα, μόνο νταλίκες φορτωμένες.

Πάτρα: Μας πήρε και μας σήκωσε και σήμερα ο αέρας - Δένδρο ξεριζώθηκε και έπεσε σε ΙΧ - Αστυνομικοί τρέχουν για βοήθεια σε περιστατικά με αιωρούμενα αντικείμενα

Οι ισχυρότατοι άνεμοι κατάφεραν να αναποδογυρίσουν ένα κοντέινερ που βρισκόταν σταθμευμένο στην οδό Χαράδρου και έχει φράξει το δρόμο δυσχεραίνοντας τη κυκλοφορία των οχημάτων.

Στην αναστολή σειράς δρομολογίων προχωρά η Hellenic Train λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές που συνδέονται με τον Άγιο Ανδρέα.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα – Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας δεν θα πραγματοποιηθούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα – Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας-Καμίνια-Άγιος Ανδρέας δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα ανωτέρω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

Έπεσαν κεραίες από πολυκατοικία στην Κέρκυρα

Προβλήματα από την κακοκαιρία αντιμετωπίζει και η Κέρκυρα καθώς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων ξεκόλλησαν κεραίες τηλεοράσεων που βρίσκονται σε ταράτσα πολυκατοικίας στην Λ. Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr δεν σημειώθηκε τραυματισμός αφού από το σημείο δεν περνούσε κάποιος πεζός.

Στύλος του ΔΕΔΔΗΕ μετακινήθηκε από τους ισχυρούς ανέμους στα Χανιά

Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι το πρωί της Τετάρτης στα Χανιά, καθώς σημειώθηκε μετακίνηση στύλου του ΔΕΔΔΗΕ στη συνοικία Κουμπελή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ο στύλος μετακινήθηκε χωρίς να καταρρεύσει, ενώ δεν διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στην περιοχή, αποτρέποντας περαιτέρω προβλήματα για τους κατοίκους.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο προχωρά στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και ασφαλή σταθεροποίηση του στύλου, ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων.

Τρίκαλα: Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Π.Ε. Τρικάλων λόγω χιονόπτωσης

Η έντονη χιονόπτωση, που άρχισε για τις περισσότερες περιοχές σήμερα το πρωί στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, δημιούργησε τα πρώτα προβλήματα - απαγορεύσεις στις μετακινήσεις. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, λόγω επικρατούντων καιρικών φαινομένων και μέχρι την ύφεση αυτών, απαγορεύθηκε προσωρινά η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος (φορτηγών, λεωφορείων κ.λπ.), μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας στα παρακάτω τμήματα οδικού δικτύου:

* Ε.Ο. Τρικάλων-Ιωαννίνων, ήτοι από 28ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) έως το 65ο χλμ. (Α/Κ Μαλακασίου),

* Ε.Ο. Μουργκανίου-Γρεβενών, ήτοι από 1ο χλμ (κόμβος Μουργκανίου) μέχρι 24ο χλμ. Ε.Ο Μουργκανίου-Γρεβενών,

* Ε.Ο. Τρικάλων-Άρτης, ήτοι από 22ο χλμ. μέχρι 75ο χλμ. (Γέφυρα Αλεξίου).

Επισημαίνεται ότι για τα ως άνω τμήματα η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων θα διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Φθιώτιδα: Ξεκίνησε η επέλαση του χιονιά - «Έχει φτάσει τα 40 εκατοστά»

Συνεχίζεται η επέλαση της ψυχρής εισβολής σε όλη την χώρα που συνοδεύεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χιονοπτώσεις.

Όλη τη νύχτα χιόνιζε σε αρκετές περιοχές της επικράτειας όπως στη Νάουσα, στα Τρίκαλα Κορινθίας, στην Καρδίτσα και στο Καρπενήσι, ενώ στα λευκά έχει ντυθεί και ο Χορτιάτης στη Θεσσαλονίκη.

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου ξεκίνησε και η επέλαση του χιονιά

στην περιοχή του Δομοκού, της Υπάτης και στα ορεινά χωριά του Δήμου Λαμιέων. Το περισσότερο χιόνι μέχρι στιγμής έχει πέσει στη δυτική Φθιώτιδα και προς Καρπενήσι, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport στον Τυμφρηστό έχει 30 πόντους χιόνι και στα Πουγκάκια έφτασε τα 40 εκατοστά.

Το προσωπικό της Π.Ε Φθιώτιδας είναι στους δρόμους με μηχανήματα και αλατιέρες προσπαθώντας να κρατήσει το οδικό δίκτυο ανοιχτό, ενώ σε εγρήγορση είναι και οι άνθρωποι της Πολιτικής Προστασίας.

«Δίνουμε μάχη σε όλα τα μέτωπα, όπου χιονίζει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις επόμενες ώρες κυρίως στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Φθιώτιδας και οι οδηγοί να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε αλυσίδες... », είπε στο LamiaReport ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Σανίδας που από το πρωί συντονίζει τα συνεργεία που βρίσκονται στους δρόμους για να κρατήσουν το οδικό δίκτυο ανοιχτό.

