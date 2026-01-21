Κακοκαιρία: Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω σε Ι.Χ στην Πάτρα

Συνεχίζονται τα πολλαπλά προβλήματα λόγω των θυελλωδών ανέμων και της γενικότερης κακοκαιρίας στην Πάτρα καθώς και σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου τα φαινόμενα είναι έντονα.

Ως εκ τούτου δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω σε ένα Ι.Χ στην οδό Κεφαλληνίας, στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, αφού ο οδηγός δεν βρισκόταν εντός του οχήματος.

Αστυνομικοί αυτή την ώρα σπεύδουν στη διασταύρωση των οδών Β. Ηπείρου και Μαυροκορδάτου για να απομακρύνουν τέντα που έχει ξηλωθεί και αιωρείται , με κίνδυνο για τους περαστικούς.

Στο μεταξύ δεκάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στις προβλήτες του Ρίου, καθώς η πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου είναι κλειστή , από προχθές, ενώ και από την Γέφυρα διέρχονται με την μικρότερη δυνατή ταχύτητα, μόνο νταλίκες φορτωμένες.

