Καταστροφές στην Πάτρα από τους θυελλώδεις ανέμους: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα - Βίντεο

Βιτρίνα καταστήματος «ξηλώθηκε» και έπεσε στο έδαφος, κομμάτια τσιμέντου έπεσαν στο οδόστρωμα και η πτώση δέντρων προκάλεσε ζημιές σε αυτοκίνητο

Καταστροφές στην Πάτρα από τους θυελλώδεις ανέμους: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα - Βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν αρμόδιες υπηρεσίες για την κοπή και απομάκρυνση του δέντρου.

Σημαντικά προβλήματα και καταστροφές αντιμετωπίζει η Πάτρα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμουν που πνέουν στην περιοχή την Τρίτη (20/01), με τις ριπές να ξεπερνούν ακόμα και τα 100 χλμ/ώρα σε ταχύτητα.

Ο ισχυρός άνεμος προκάλεσε επικίνδυνα περιστατικά στην πόλη, όπως στην οδό Κανελοπούλου, όπου βιτρίνα μεγάλου καταστήματος «ξηλώθηκε» από τον άερα.

Πρόκειται για επιχείρηση με πρόσοψη τουλάχιστον 25 μέτρων, γεγονός που κάνει το συμβάν ακόμη πιο επικίνδυνο, ενώ –όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες– δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο στην περιοχή. Τα τζάμια και τα μεταλλικά στοιχεία της βιτρίνας υποχώρησαν μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας εκτεθειμένο το εσωτερικό του καταστήματος.

Η οικονομική ζημιά χαρακτηρίζεται μεγάλη, ενώ τουλάχιστον 15 άνθρωποι βρέθηκαν επί τόπου και πάλεψαν κάτω από δύσκολες συνθήκες να σώσουν ό,τι μπορούσε να διασωθεί από το εσωτερικό, πριν οι άνεμοι και οι καιρικές συνθήκες προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.

Στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν αρμόδιες υπηρεσίες για την κοπή και απομάκρυνση του δέντρου.

Στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, τμήματα τσιμένου αποκολλήθηκαν από κτίριο το μεσημέρι της Τρίτης (20/01).

Τα κομμάτια σοβά και μπετόν αποκολλήθηκαν αιφνιδιαστικά από την πρόσοψη του κτιρίου και κατέληξαν στο οδόστρωμα, λίγα μόλις μέτρα από πεζούς που κινούνταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο.

Από την πτώση των υλικών υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές σταθμευμένο όχημα, το οποίο ευτυχώς ήταν άδειο, χωρίς να βρίσκεται εντός του οδηγός ή επιβάτης. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στους καταστηματάρχες της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις Αρχές.

Ανατροπή νταλίκας στην Περιμετρική

Τροχαίο ατύχημα με την ανατροπή νταλίκας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (20/01) στη Περιμετρική της Πάτρας, στο ρεύμα προς Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, το συρόμενο μέρος της νταλίκας ανετράπη λίγο πριν τη σήραγγα της Βούντενης.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις και της πυροσβεστικής με 2 οχήματα και έξι άνδρες.

Εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα κινούνταν με εκτροπή από τον κόμβο της Εγλυκάδας έως τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας και έπειτα στο τοπικό δίκτυο.

Κλειστή η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για βαρεά οχήματα - Απαγορευτικό απόπλου στην πορθμειακή γραμμή

Δεκάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στις προβλήτες του λιμανιού στο Ρίο, καθώς ισχύει απαγορευτικό απόπλου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που «σφυροκοπούν» την Πάτρα.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας (19/01) παραμένει κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, ενώ από το πρωί της Τρίτης σχηματίζονται μεγάλες ουρές φορτηγών στις προβλήτες.

Την ίδια ώρα, έχει απαγορευτεί και η διέλευση βαρέων οχημάτων από τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της «Γέφυρα ΑΕ», απαγορεύεται η διέλευση πεζών, δικύκλων, τροχόσπιτων και οχημάτων με κενό φορτίο και υψηλές πλευρές, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Για τα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται μεγάλη προσοχή, με προσαρμογή της ταχύτητας και απαγόρευση προσπεράσεων.

Κλειστά σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Πάτρα, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας.

Στην Πάτρα, με απόφαση του Δήμου Πατρέων, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων για προληπτικούς λόγους, με στόχο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία σε ολόκληρη την Αττική, έπειτα από απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, καθώς από το μεσημέρι και μετά προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις υψηλής έντασης.

Επιπλέον κλειστά θα είναι τα σχολεία σε:

  • Δήμο Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου
  • Δήμος Ευρώτα
  • Δήμος Μονεμβασιάς
  • Νηπιαγωγείο Σκάλας Μαριών στη Θάσο
  • Δημοτικής ενότητας Ινάχου και τοπικής κοινότητας Βαρετάδας (Αμφιλοχία)
  • Σαντορίνη
  • Λακωνία
  • Δομοκό
  • Κιάτο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέσω τηλεκπαίδευσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, και βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις σχολικές μονάδες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

*Με πληροφορίες από thebest.gr, tempo24.news

