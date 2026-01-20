Καταστροφές στην Πάτρα: Οι θυελλώδεις άνεμοι «ξήλωσαν» βιτρίνα καταστήματος - Βίντεο

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι θυελλώδεις άνεμοι, ταχύτητας άνω των 100 χλμ/ώρα, στην Πάτρα, με τον αέρα να «ξηλώνει» τη βιτρίνα μεγάλου καταστήματος στην οδό Κανελοπούλου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Πρόκειται για επιχείρηση με πρόσοψη τουλάχιστον 25 μέτρων, γεγονός που κάνει το συμβάν ακόμη πιο επικίνδυνο, ενώ –όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες– δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο στην περιοχή. Τα τζάμια και τα μεταλλικά στοιχεία της βιτρίνας υποχώρησαν μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας εκτεθειμένο το εσωτερικό του καταστήματος.

Η οικονομική ζημιά χαρακτηρίζεται μεγάλη, ενώ τουλάχιστον 15 άνθρωποι βρέθηκαν επί τόπου και πάλεψαν κάτω από δύσκολες συνθήκες να σώσουν ό,τι μπορούσε να διασωθεί από το εσωτερικό, πριν οι άνεμοι και οι καιρικές συνθήκες προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.

*Με πληροφορίες από thebest.gr

Διαβάστε επίσης