Καταστροφές στην Πάτρα: Οι θυελλώδεις άνεμοι «ξήλωσαν» βιτρίνα καταστήματος - Βίντεο

Επικίνδυνες συνθήκες στην πόλη εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, με τις ριπές να ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα

Newsbomb

Καταστροφές στην Πάτρα: Οι θυελλώδεις άνεμοι «ξήλωσαν» βιτρίνα καταστήματος - Βίντεο
thebest.gr
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι θυελλώδεις άνεμοι, ταχύτητας άνω των 100 χλμ/ώρα, στην Πάτρα, με τον αέρα να «ξηλώνει» τη βιτρίνα μεγάλου καταστήματος στην οδό Κανελοπούλου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Πρόκειται για επιχείρηση με πρόσοψη τουλάχιστον 25 μέτρων, γεγονός που κάνει το συμβάν ακόμη πιο επικίνδυνο, ενώ –όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες– δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο στην περιοχή. Τα τζάμια και τα μεταλλικά στοιχεία της βιτρίνας υποχώρησαν μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας εκτεθειμένο το εσωτερικό του καταστήματος.

Η οικονομική ζημιά χαρακτηρίζεται μεγάλη, ενώ τουλάχιστον 15 άνθρωποι βρέθηκαν επί τόπου και πάλεψαν κάτω από δύσκολες συνθήκες να σώσουν ό,τι μπορούσε να διασωθεί από το εσωτερικό, πριν οι άνεμοι και οι καιρικές συνθήκες προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.

*Με πληροφορίες από thebest.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:51ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη του μπλόκου στο Κάστρο Βοιωτίας - Τα τρακτέρ θα αποχωρήσουν την Παρασκευή

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές στην Πάτρα από τους θυελλώδεις ανέμους: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα - Κλειστή η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για βαρέα οχήματα (Βίντεο)

18:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας αποδομεί Ανδρουλάκη: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απέτυχε

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο πρωθυπουργός καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εισβολή

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: «Make America Go Away» - Ξεπούλησαν τα κόκκινα καπελάκια που χλευάζουν τον Τραμπ

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Προβλήματα στις αεροδιακομιδές ασθενών γιατί έκλεισε το... αεροδρόμιο - Καθηλωμένα και τα ελικόπτερα, με πλωτά οι ασθενείς

18:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πρώτη εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς με τα «ερυθρόλευκα» στη Euroleague

18:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η TELEKOM για άλλη μία χρονιά Νο1 μάρκα τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως – Σε ύψος ρεκόρ η αξία της μάρκας

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Τραπέζια διαλόγου με τα προοδευτικά κόμματα θα έχει στο Συνέδριό του

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές στην Πάτρα: Οι θυελλώδεις άνεμοι «ξήλωσαν» βιτρίνα καταστήματος - Βίντεο

18:22LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Η σύζυγός μου δεν με ελέγχει» - Απαντά για τη ρήξη με τους γονείς του

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία σε Αθήνα και Πάτρα αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου - Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όχι» ΠΑΣΟΚ στη διακομματική της Νέας Δημοκρατίας για το αγροτικό

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο των Μικροθηβών οι παραγωγοί - «Ανάγκη για αλλαγή τακτικής»

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε «red code» από σήμερα πέντε Περιφέρειες της χώρας - Έρχονται ακραία φαινόμενα

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κατεδάφισε κτήρια της UNRWA στην Ανατολική Ιερουσαλήμ - Έριξε δακρυγόνα σε σχολείο - Νέες εντολές εκκένωσης στη Γάζα

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Πήγε η Λόρα στη Γερμανία; Κρίσιμη μαρτυρία γυναίκας από το Βερολίνο

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

17:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη - Η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Χάρτες)

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας για Ευρωπαίους ηγέτες: «Να καταλάβουν πόσο αξιολύπητοι φαίνονται» - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

05:14ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Δεν θα έχουν σταματημό οι βροχές – Έντονα φαινόμενα την Τετάρτη στην Αττική

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Είχα φύγει από τον άντρα και το παιδί μου και έμενα με τον 44χρονο, δεν περίμενα να τον σκοτώσει», λέει η γυναίκα του θύματος

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε «red code» από σήμερα πέντε Περιφέρειες της χώρας - Έρχονται ακραία φαινόμενα

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Προβλήματα στις αεροδιακομιδές ασθενών γιατί έκλεισε το... αεροδρόμιο - Καθηλωμένα και τα ελικόπτερα, με πλωτά οι ασθενείς

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα - Εντυπωσιακό βίντεο από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές στην Πάτρα από τους θυελλώδεις ανέμους: Ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα - Κλειστή η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για βαρέα οχήματα (Βίντεο)

18:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία σε Αθήνα και Πάτρα αύριο Τετάρτη 21 Ιανουαρίου - Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

11:19ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία την Τετάρτη: Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική – Τι δείχνουν τα μοντέλα και τι εκτιμούν οι μετεωρολόγοι

17:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη - Η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Χάρτες)

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Πήγε η Λόρα στη Γερμανία; Κρίσιμη μαρτυρία γυναίκας από το Βερολίνο

18:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας αποδομεί Ανδρουλάκη: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απέτυχε

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Κλεισμένη στο σπίτι η σύζυγος του 50χρονου - Η συνάντηση με τον αδερφό του δράστη

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Ουρές από νταλίκες στην Πάτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ