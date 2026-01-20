Κακοκαιρία: Κλείνει το Πανεπιστήμιο στην Πάτρα - Αναβάλλονται οι εξετάσεις

Λόγω της κακοκαιρίας το Πανεπιστήμιο Πατρών αναστέλλει τη λειτουργία του για την Τετάρτη (21/1/2026) και τη λειτουργία τα Τμημάτων του σε Ρίο, Μεσολόγγι, Κουκούλι και Αγρίνιο.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Λόγω της κακοκαιρίας και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή αναστέλλεται η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών σε Ρίο, Κουκούλι, Μεσολόγγι και Αγρίνιο. Με ευθύνη των Προέδρων να ειδοποιηθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, να αναρτηθεί η ανακοίνωση στους δικτυακούς τόπους και να ρυθμιστεί το θέμα των αυριανών εξετάσεων.

Θερμή παράκληση να αποφευχθούν οι μετακινήσεις σε όλες τις Πανεπιστημιουπόλεις. Υπενθυμίζουμε το αριθμό τηλεφώνου 11771 για έκτακτες ανάγκες.

Χ. Ι. Μπούρας

Πρύτανης».

