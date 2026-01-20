Επισημάνσεις Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία- Ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμύρες, πού θα χιονίσει

Επισημάνσεις για την επικείμενη κακοκαιρία που θα επηρεάσει τη χώρας μας τα επόμενα 24ωρα δίνει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος μέσα από την ιστοσελίδα του.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα στη ζώνη: Λακωνία - Α. Αρκαδία - Αργολίδα - Κορινθία - Αττικοβοιωτία - Εύβοια - Νησιά Β. Αιγαίου και χρειάζεται αυξημένη προσοχή.

Αυξημένος είναι ο κίνδυνος λόγω των θυελλωδών ανατολικών νοτιοανατολικών ανέμων που θα πνέουν στις δυτικές, τις νότιες και τις ανατολικές περιοχές της χώρας τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Μάλιστα στις προσήνεμες στο ΝΑ ρεύμα περιοχές των Κυκλάδων, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων κύματα θύελλας είναι πολύ πιθανό να «βγάλουν τη θάλασσα στη στεριά».

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, αναφορικά με την πρόγνωση των χιονοπτώσεων, είναι αναγκαία η μελέτη του προφίλ της χαμηλής ατμόσφαιρας.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις ευνοϊκότερες για χιονοπτώσεις κεντρικές και βόρειες περιοχές της οι επιφανειακοί άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Αυτό σημαίνει ότι στις ορεινές - ημιορεινές της Πίνδου και των βουνών της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας καθώς και στις παρακείμενες χαμηλού υψομέτρου περιοχές οι ψυχρές αέριες μάζες δεν θα θερμανθούν ούτε εύκολα ούτε γρήγορα.

Πάνω από την ηπειρωτική Ελλάδα και από ένα ύψος μερικών εκατοντάδων μέτρων και πάνω το ρεύμα θα στραφεί σε ΝΑ που σημαίνει: (α) ανολίσθηση των θερμών και υγρών αερίων μαζών πάνω από τις ψυχρές αέριες που ευνοεί την παραγωγή υετού και (β) δημιουργία συνθηκών σχεδόν ισόθερμου στρώματος από την επιφάνεια ως τα 850 hPa. Με άλλα λόγια, σε πολλές περιοχές για να χιονίσει ίσως και να επαρκούν οι θερμοκρασίες στα 850 hPa που δίνουν τα μοντέλα (να μην χρειάζονται χαμηλότερες).

Με αυτά τα δεδομένα, σε πεδινές - παραθαλάσσιες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και της Α. Θεσσαλίας γενικά δεν προβλέπονται χιονοστρώσεις, αλλά δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να χιονίσει. Αντίθετα, στη Δ. Θεσσαλία χιονοστρώσεις μάλλον θα υπάρξουν ως χαμηλά. Τα Γιάννενα κατατάσσονται στην πρώτη περίπτωση, αλλά η Κόνιτσα ίσως έχει καλύτερη μοίρα.

