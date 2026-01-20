Σε πλήρη ετοιμότητα η χώρα λόγω κακοκαιρίας - Κλειστά σχολεία και αυξημένος κίνδυνoς πλημμυρών

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές, καθώς ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ώρες. Όπως επισημαίνει και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, «Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει, με τα φαινόμενα του καιρού να χαρακτηρίζονται από ισχυρές βροχοπτώσεις, έντονες χιονοπτώσεις και πολύ δυνατούς ανέμους.

Για περίπου 36 ώρες, μεγάλο μέρος της Ελλάδας θα δοκιμαστεί από ακραίες καιρικές συνθήκες, με ανέμους που τοπικά θα φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Η Αττική τίθεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ραγδαίες βροχές με αυξημένη πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων. Για τον λόγο αυτό, με απόφαση της Περιφέρειας, αύριο όλα τα σχολεία στην Αττική θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού τίθενται επίσης από αύριο έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, λόγω της επικινδυνότητας των φαινομένων.

Τα προβλήματα ήδη κάνουν την εμφάνισή τους στις μετακινήσεις. Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου επιτρέπεται μόνο η διέλευση ΙΧ, ενώ δυσκολίες καταγράφονται και στην ακτοπλοΐα, με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων από την Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία απευθύνει σειρά συστάσεων προς τους πολίτες, καλώντας τους να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον αέρα, να ελέγξουν υδρορροές και λούκια, να αποφεύγουν τη διέλευση από ρέματα και χειμάρρους, καθώς και τις υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης, με οδηγία για άμεση καταφυγή σε ασφαλή χώρο.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, αυξημένος είναι ο κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε περιοχές όπως η Φλώρινα, τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Νάουσα, το Κιλκίς, η Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς και σε ορεινές περιοχές όπως το Καρπενήσι, η Αράχωβα και το Μέτσοβο.

Ήδη, αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας έχουν ντυθεί στα λευκά, με μηχανήματα έργου και αλατιέρες να επιχειρούν αδιάκοπα για να διατηρηθεί ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στα Χάνια Πηλίου, όπου οχήματα καλύφθηκαν από το χιόνι, ενώ χιονόπτωση σημειώνεται και στην Πάρνηθα, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Χαρακτηριστικό της έντασης των φαινομένων είναι και το περιστατικό στη Δίρφυ Ευβοίας, όπου χρειάστηκαν εννέα ώρες επιχειρήσεων από την Πυροσβεστική και συνεργεία της Περιφέρειας για τον απεγκλωβισμό δύο νεαρών, με τις δύσκολες συνθήκες παγετού να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των διασωστών.

