Καιρός: Ακραίο επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη - Η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

'Εντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης

Καιρός: Ακραίο επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη - Η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 17:00 - 20:00.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr
Το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από τον Κόλπο της Σύρτης προς τα βορειοανατολικά, θα φέρει σημαντική επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, την Τετάρτη 21/01.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 21/01, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές από το μεσημέρι στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και από το βράδυ στις Κυκλάδες.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας προβλέπονται βροχές από νωρίς το πρωί, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Επιπλέον, για την κακοκαιρία, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν:

  • οι έντονες χιονοπτώσεις στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και του Βορείου Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και πρόσκαιρα της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
  • οι μεγάλες ποσότητες νερού που αναμένεται να δεχτούν κυρίως η Ανατολική και η Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Ανατολική και η Νότια Θεσσαλία,
  • οι θυελλώδεις άνεμοι στα δυτικά και τα νότια.

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Τετάρτης καθώς και το συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.

rain2118.jpg

Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 17:00 - 20:00.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr
rain2121.jpg

Προγνωστικός χάρτης κατανομής βροχόπτωσης της Τετάρτης 21/01 για το τρίωρο 20:00 - 23:00.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr
snowmoloch20012026.jpg

Εκτιμώμενο συνολικό ύψος χιονιού μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 21/01.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Πώς υπολογίζεται η κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης

Από τις αρχές του 2022, η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ξεκίνησε την κατηγοριοποίηση των κακοκαιριών οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλα ύψη βροχής. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε και θα εφαρμοστεί βασίζεται στον υπολογισμό ενός δείκτη ο οποίος ονομάζεται "Δείκτης Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης - (Regional Precipitation Index - RPI)". Ο δείκτης λαμβάνει θετικές τιμές όταν αναμένεται βροχή σε κάποια περιοχή της χώρας. Από την τιμή του δείκτη καθορίζεται το επίπεδο/κατηγορία της αναμενόμενης κακοκαιρίας.

Ο υπολογισμός του δείκτη RPI λαμβάνει υπόψη του:

  • Το αναμενόμενο ύψος βροχής μέσα σε ένα 24ωρο, όπως αυτό προβλέπεται από ένα σύνολο μετεωρολογικών μοντέλων υψηλής ανάλυσης τα οποία εφαρμόζει και διαθέτει η μονάδα ΜΕΤΕΟ.
  • Τη χωρική έκταση των περιοχών όπου η αναμενόμενη βροχή 24ώρου υπερβαίνει ένα όριο το οποίο έχει καθοριστεί από την κλιματολογική ανάλυση των βροχοπτώσεων στη χώρα μας την τελευταία τριακονταετία.
  • Τον πληθυσμό που θα επηρεάσει η αναμενόμενη βροχόπτωση.

Πριν την εφαρμογή της νέας μεθόδου κατηγοριοποίησης των ισχυρών βροχοπτώσεων, προηγήθηκε ενδελεχής μελέτη ισχυρών κακοκαιριών της τελευταίας τριακονταετίας (1991-2020). Εντοπίστηκαν 1374 ημέρες μέσα στο διάστημα 1991-2020 με θετικό δείκτη RPI, αριθμός που αντιστοιχεί στο 12.5% των ημερών της τριακονταετίας. Η στατιστική ανάλυση οδήγησε στη διαμόρφωση πέντε κατηγοριών ταξινόμησης των κακοκαιριών, όπως διακρίνεται και στον παρακάτω πίνακα και σχήμα:

Κατηγορία

Δείκτης RPI

Αριθμός κακοκαιριών (σε σύνολο 1374)

Επικινδυνότητα επεισοδίου βροχόπτωσης

5

>6.26

28

Ακραία

4

3.52-6.25

41

Πολύ σημαντική

3

0.45-3.51

275

Σημαντική

2

0.05-0.44

343

Μέτρια

1

<0.05

687

Χαμηλή

pyramidrpi.jpg

Η κλίμακα της επικινδυνότητας επεισοδίων βροχόπτωσης του meteo.gr

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

