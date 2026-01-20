Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Μεσσηνία, Λακωνία και Αρκαδία - «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

Μήνυμα του 112 έλαβαν οι κάτοικοι στην Αρκαδία, τη Μεσσηνία και τη Λακωνία το βράδυ της Τρίτης (20/01), ενόψει της κακοκαρίας που αναμένεται να «χτυπήσει» την περιοχή αύριο.

Τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Στο μήνυμα γίνεται έκκληση στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακίνησεις στις απολύτως αναγκαίες.