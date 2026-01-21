Δούκας για ΠΑΣΟΚ: Με αλλαγή στρατηγικής θα γίνουμε πρώτο κόμμα, δεν αμφισβητώ τον Ανδρουλάκη

Ο Χάρης Δούκας στη συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του κόμματος, Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Μετά την χθεσινή τεταμένη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, ο Χάρης Δούκας επανήλθε σήμερα στην κριτική του.

«Υπήρχε ζωηρή συζήτηση, είναι θετικό, είμαστε μπροστά σε ένα συνέδριο» , είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Είμαστε για μεγάλο διάστημα με καθηλωμένα ποσοστά», πρόσθεσε διευκρινίζοντας πάντως ότι είδε μια μετατόπιση, μια αλλαγή στρατηγικής.

Έθεσε τρεις προτάσεις:

-Διακριτό καθαρό ψήφισμα καμία συνεργασία με τη ΝΔ

-Ένα μεγάλο ΝΑΙ στην προοδευτική διακυβέρνηση, ξεκινάμε προγραμματικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια

-Ανοιχτό συνέδριο με ψηφίσματα να αποφασίσουν φίλοι και μέλη για τις μεγάλλες αλλαγές

«Να δώσουμε ένα καθαρό μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι. Με αλλαγή στρατηγικής θα γίνουμε πρώτο κόμμα. Δεν αμφισβητώ τον Ανδρουλάκη προτάσεις κάνω.Είναι θολό το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ»

Σε ερώτημα αν θα υπήρχε συνεργασία με την κυρία Καρυστιανού απάντησε: «Οι τελευταίες δηλώσεις δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Οι αμβλώσεις ήταν μεγάλη στιγμή του Ανδρέα Παπανδρέου και του Γιώργου Γεννηματά»

