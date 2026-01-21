Μόνιμο Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ένα μόνιμο Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής που «θα ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού κόσμου και αντιστοιχεί στην πολιτική ευθύνη της Εθνικής Αντιπροσωπείας», αντιπροτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόταση της κυβέρνησης για σύσταση διακομματικής επιτροπής για τους αγρότες.

Με την πρόταση που κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ζητώντας η πρόταση να τεθεί σε ψηφορορία στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης.

Το όργανο που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής υπό την αιγίδα της Βουλής, με συμμετοχή:



• των πολιτικών κομμάτων,

• των αγροτών/παραγωγών και των συνεταιριστικών τους φορέων,

• της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκής και ΓΕΩΤΕΕ, και

• εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης



Όπως αναφέρει η πρόταση, «ένα τέτοιο όργανο μπορεί να λειτουργήσει ως μόνιμος μηχανισμός διαλόγου, στρατηγικού σχεδιασμού και τεκμηριωμένης χάραξης και παρακολούθησης της πολιτικής, με στόχο:



• τη διαμόρφωση εθνικής αγροτικής στρατηγικής και κλαδικών πολιτικών,

• την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της νέας ΚΑΠ και του Εθνικού Σχεδίου εφαρμογής της

• την αντιμετώπιση κρίσεων (κόστος παραγωγής, κλιματική αλλαγή, ζωονόσοι),

• τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και των ελληνικών προϊόντων

• την αναζωογόνηση της υπαίθρου και της αναστροφής της δημογραφικής εγκατάλειψης, και

• τη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών.



«Η πρόταση αυτή έχει ήδη διατυπωθεί δημόσια εκ μέρους μας, από τον Ιανουάριο του 2025, κατά την παρουσίαση των προγραμματικών θέσεων του Κόμματός μας για τον πρωτογενή τομέα», τονίζει ο κ. Φάμελλος.



Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη πρόταση καταθέτει και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όπως ανακοινώθηκε χθες, δε θα υποστηρίξει τη σύσταση διακομματικής επιτροπής που προτείνει η κυβέρνηση.

