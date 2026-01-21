Ο ναύαρχος που θυσίασε 900 άνδρες για να σώσει τη νορβηγική βασιλική οικογένεια
Πώς ένας Βρετανός ναύαρχος αναγκάστηκε να θυσιάσει 900 άνδρες για να σώσει τη νορβηγική βασιλική οικογένεια και παρ’ όλα αυτά συνέχισε να έχει μια επιτυχημένη καριέρα και να παρευρεθεί στη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο φως ήρθε η ιστορία του Βρετανού ναυάρχου του Βασιλικού Ναυτικού που θυσίασε 900 άνδρες για να σώσει τη νορβηγική βασιλική οικογένεια.
Η συγκλονιστική αποστολή του σερ Τζον Κάνινγκχαμ με το καταδρομικό HMS Devonshire αποκαλύφθηκε μετά την πώληση σε δημοπρασία της εντυπωσιακής συλλογής των 22 μεταλλίων του έναντι 20.000 λιρών.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού
LIFESTYLE
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
«Χιονοπόλεμος» στην Πτολεμαΐδα: Η πόλη στα «λευκά»!
11:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο
19:42 ∙ LIFESTYLE
Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού
11:10 ∙ LIFESTYLE