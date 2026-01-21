Ανδαλουσία: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα
Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ανδαλουσία, με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.
Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγεται και ο Νταβίντ Κορδόν Μέσα, πρώην ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Σεβίλλης, η ταυτότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε τις τελευταίες ώρες.
Ο 50χρονος Κορδόν Μέσα είχε μεταβεί για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Χετάφε με τη Βαλένθια, στον οποίο συμμετείχε ο γιος του, Νταβίντσι, μέλος της πρώτης ομάδας της μαδριλένικης ομάδας. Στην επιστροφή του προς την Ουέλβα, όπου διέμενε, επιβιβάστηκε στο τρένο που ενεπλάκη στο μοιραίο δυστύχημα, χάνοντας τραγικά τη ζωή του.
Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον ισπανικό ποδοσφαιρικό κόσμο, με την τραγωδία να αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στις οικογένειες των θυμάτων όσο και στην αθλητική κοινότητα της χώρας.