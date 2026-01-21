Ανδαλουσία: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγεται και ο Νταβίντ Κορδόν Μέσα, πρώην ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Σεβίλλης, η ταυτότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε τις τελευταίες ώρες.

Ο 50χρονος Κορδόν Μέσα είχε μεταβεί για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Χετάφε με τη Βαλένθια, στον οποίο συμμετείχε ο γιος του, Νταβίντσι, μέλος της πρώτης ομάδας της μαδριλένικης ομάδας. Στην επιστροφή του προς την Ουέλβα, όπου διέμενε, επιβιβάστηκε στο τρένο που ενεπλάκη στο μοιραίο δυστύχημα, χάνοντας τραγικά τη ζωή του.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον ισπανικό ποδοσφαιρικό κόσμο, με την τραγωδία να αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στις οικογένειες των θυμάτων όσο και στην αθλητική κοινότητα της χώρας.

Το «αντίο» του γιου του Νταβίντ Κορδόν:

Το μήνυμα της Χετάφε:

Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos queríamos publicar.



Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador “Davinchi” en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba.



Te conocimos hace siete meses y en poco… pic.twitter.com/JLBiJCL76Y — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 20, 2026

