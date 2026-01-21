«Φτερά πρόκρισης» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (21/01).
Η νίκη του Ολυμπιακού 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική του Champions League κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.
Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το «τρίποντο», που τους έδωσε «Φτερά πρόκρισης» στην επόμενη φάση, ενώ ο «Billaros», Βασίλης Τολιόπουλος ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Μπασκόνια.
