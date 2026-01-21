Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Κυνικός και παίζει τα... ρέστα του για πρόκριση στο Άμστερνταμ

Μία πολύτιμη νίκη στη «μάχη» της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League πήρε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας 2-0 της Λεβερκούζεν, χτυπώντας σε καίρια σημεία του ματς.

Οι "ερυθρόλευκοι" βλέπουν πρόκριση
Ο Ολυμπιακός δήλωσε «παρών» στη μάχη της πρόκρισης στα νοκ άουτ του Champions League και κράτησε ζωντανό το ευρωπαϊκό του όνειρο. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον συγκλονιστικό Κωνσταντή Τζολάκη, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 2-0 της Λεβερκούζεν στο κατάμεστο Φάληρο και πλέον παίζουν τα ρέστα τους στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1).

Το πρώτο ημίχρονο έμοιαζε βγαλμένο από… σενάριο. Ο Τζολάκης κατέβασε ρολά με αλλεπάλληλες εντυπωσιακές επεμβάσεις σε τουλάχιστον πέντε κλασικές ευκαιρίες των Γερμανών, την ώρα που ο Ολυμπιακός ήταν απόλυτα κυνικός. Μόλις στο 2ο λεπτό, από κόρνερ του Ροντινέι, ο Κοστίνια με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα και μοναδικό σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Κόντρα στη ροή του αγώνα, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Ροντινέι έβγαλε κάθετη στον Ταρέμι, που με δυνατό σουτ έκανε το 2-0, προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός έπαιξε με μεγαλύτερη προσοχή, διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του και όποτε χρειάστηκε είχε ξανά τον Τζολάκη, ο οποίος νίκησε ακόμη και τον Σικ σε τετ α τετ. Με άξιους συμπαραστάτες τους Έσε και Ρέτσο, οι Πειραιώτες έφτασαν σε μια ιστορική νίκη: την πρώτη απέναντι σε γερμανική ομάδα μετά από 12 αγώνες και δεύτερη διαδοχική στο Champions League ύστερα από μία δεκαετία. Και όπως λέει και το σύνθημα του συλλόγου, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ονειρεύεται.

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Κίτρινες: Ρέτσος, Ταρέμι - Κοφανέ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (74’ Μπιανκόν), Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης (73’ Ντάνι Γκαρθία), Μαρτίνς (79’ Μπρούνο), Τσικίνιο (82’ Σιπιόνι), Ρόντινεϊ, Ταρέμι (74’ Ελ Κααμπί).

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Άντριχ, Μπαντέ, Κουάνσα, Γκαρσία, Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ (58’ Τίλμαν), Ποκού (82’ Κάλμπρεθ), Μάζα (70’ Αρτούρ), Κοφανέ (70’ Σικ).

