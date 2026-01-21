Champions League: Άρσεναλ δίχως… φρένα και στο Μιλάνο, έκανε το «7 στα 7» - Όλα τα αποτελέσματα!
Η Άρσεναλ πέρασε κι από το Μιλάνο, κερδίζοντας με 3-1 την Ίντερ κι έκανε το «7 στα 7» στη League Phase του Champions League - Όλα τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων που έγιναν την Τρίτη (20/01).
Τα αποτελέσματα της Τρίτης (20/01) στο Champions League:
- Καϊράτ – Μπριζ 1-4
- Μπόντο Γκλιμτ – Σίτι 3-1
- Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1
- Ίντερ – Άρσεναλ 1-3
- Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1
- Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1
- Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0
- Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 1-2
Η βαθμολογία
- Άρσεναλ 21 (7)
- Ρεάλ Μαδρίτης 15 (7)
- Μπάγερν 15 (6)
- Τότεναμ 14 (7)
- Παρί Σεν Ζερμέν 13 (7)
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας 13 (7)
- Μάντσεστερ Σίτι 13 (7)
- Αταλάντα 13 (6)
--------------------------------
- Ίντερ 12 (7)
- Ατλέτικο Μαδρίτης 12 (6)
- Λίβερπουλ 12 (6)
- Ντόρτμουντ 11 (7)
- Νιούκαστλ 10 (6)
- Τσέλσι 10 (6)
- Μπαρτσελόνα 10 (6)
- Μαρσέιγ 9 (6)
--------------------------------
- Γιουβέντους 9 (6)
- Γαλατασαράι 9 (6)
- Λεβερκούζεν 9 (7)
- Μονακό 9 (7)
- Αϊντχόφεν 8 (6)
- Ολυμπιακός 8 (7)
- Νάπολι 8 (7)
- Κοπεγχάγη 8 (7)
--------------------------------
- Καραμπάγκ 7 (6)
- Μπριζ 7 (7)
- Μπόντο Γκλιμτ 6 (7)
- Μπενφίκα 6 (6)
- Πάφος 6 (6)
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (6)
- Άγιαξ 6 (7)
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 5 (6)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης 4 (6)
- Σλάβια Πράγας 3 (6)
- Βιγιαρεάλ 1 (7)
- Καϊράτ 1 (7)
*σε παρένθεση οι αγώνες
