Champions League: Έριξε… βόμβα μεγατόνων η Μπόντο Γκλιμτ, 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι!

Σε κάκιστο… φεγγάρι βρίσκεται η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, αφού λίγες μέρες μετά την ήττα στο ντέρμπι του Μάντσεστερ από την Γιουνάιτεντ, γνώρισε νέα ήττα, αυτή τη φορά από την Μπόντο Γκλιμτ για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν στο 22’ με τον Χογκ, ο οποίος δύο λεπτά αργότερα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, προκαλώντας σημαντικούς τριγμούς στους «Πολίτες» που δεν μπορούσαν να αντιδράσουν.

Μάλιστα, στο 58’ ο Χάουγκε έδωσε προβάδισμα τριών τερμάτων στους γηπεδούχους, πριν ο Τσερκί μειώσει στο 60’ αλλά δύο λεπτά αργότερα, ο Ρόδρι αποβλήθηκε με δύο κίτρινες σε δύο λεπτά, 61’ και 62’.

Η Κλαμπ Μπριζ δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες στην Αστάνα και επικράτησε άνετα της Καϊράτ Αλμάτι με 4-1.

Οι Βέλγοι, οι οποίοι παρατάχθηκαν χωρίς τον τραυματία Χρήστο Τζόλη, έβαλαν τέλος σε ένα αρνητικό σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη (τέσσερις ήττες και μία ισοπαλία), παίρνοντας ένα πολύτιμο «τρίποντο» που τους διατηρεί ζωντανούς στη μάχη της πρόκρισης.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ Αλμάτι - Κλαμπ Μπριζ 1-4 (92' Σαντιμπέκοφ - 2' Στάνκοβιτς, 38' Βανάκεν, 74' Βερμάντ, 85' Μέχελε)

(92' Σαντιμπέκοφ - 2' Στάνκοβιτς, 38' Βανάκεν, 74' Βερμάντ, 85' Μέχελε) Μπόντο Γκλιμτ - Μάντσεστερ Σίτι 3-1 (22', 24' Χογκ, 58' Χάουγκε - 60' Τσερκί)

(22', 24' Χογκ, 58' Χάουγκε - 60' Τσερκί) 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό

Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό 22:00 Ίντερ - Άρσεναλ

Ίντερ - Άρσεναλ 22:00 Βιγιαρεάλ - Άγιαξ

Βιγιαρεάλ - Άγιαξ 22:00 Τότεναμ - Ντόρτμουντ

Τότεναμ - Ντόρτμουντ 22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας - Παρί Σεν Ζερμέν

Σπόρτινγκ Λισαβώνας - Παρί Σεν Ζερμέν 22:00 Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 22:00 Κοπεγχάγη - Νάπολι

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:45 Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης

Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μαδρίτης 19:45 Καραμπάγκ - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης

Καραμπάγκ - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 22:00 Τσέλσι - Πάφος

Τσέλσι - Πάφος 22:00 Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο

Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 22:00 Γιουβέντους - Μπενφίκα

Γιουβέντους - Μπενφίκα 22:00 Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα

Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα 22:00 Μαρσέιγ - Λίβερπουλ

Μαρσέιγ - Λίβερπουλ 22:00 Νιούκαστλ - Αϊντχόφεν

Νιούκαστλ - Αϊντχόφεν 22:00 Μπάγερν Μονάχου - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

1. Αρσεναλ 18

2. Μπάγερν 15

3. Παρί Σεν Ζερμέν 13

4. Μάντσεστερ Σίτι 13 (7 αγώνες)

5. Αταλάντα 13

6. Ίντερ 12

7. Ρεάλ Μαδρίτης 12

8. Ατλέτικο Μαδρίτης 12

----------------------------

9. Λίβερπουλ 12

10. Ντόρτμουντ 11

11. Τότεναμ 11

12. Νιούκαστλ 10

13. Τσέλσι 10

14. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 10

15. Μπαρτσελόνα 10

16. Μαρσέιγ 9

----------------------------

17. Γιουβέντους 9

18. Γαλατασαράι 9

19. Μονακό 9

20. Λεβερκούζεν 9

21. Αϊντχόφεν 8

22. Καραμπάγκ 7

23. Μπριζ 7 (7 αγώνες)

24. Νάπολι 7

----------------------------

25. Κοπεγχάγη 7

26. Μπενφίκα 6

27. Πάφος 6

28. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6

29. Μπόντο Γκλιμτ 6 (7 αγώνες)

30. Ολυμπιακός 5

31. Αθλέτικ Μπιλμπάο 5

32. Aϊντραχτ Φρανκφούρτης 4

33. Σλάβια Πράγας 3

34. Αγιαξ 3

35. Βιγιαρεάλ 1

36. Καϊράτ 1 (7 αγώνες)

Διαβάστε επίσης