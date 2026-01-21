Κακοκαιρία: Πώς πρέπει να οδηγούμε σε άσχημες καιρικές συνθήκες - Τι πρέπει να προσέξουμε

Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν όταν οδηγούμε με δυσμενείς καιρικές συνθήκες - Ποια λάθη να αποφύγουμε 

Newsbomb

Κακοκαιρία: Πώς πρέπει να οδηγούμε σε άσχημες καιρικές συνθήκες - Τι πρέπει να προσέξουμε

Τι πρέπει να προσέξουμε όταν οδηγάμε στη βροχή ή σε άσχημες καιρικές συνθήκες 

Unsplash
WHAT THE FACT
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον χειμώνα οι άσχημες καιρικές συνθήκες μπορούν να φέρουν τους οδηγούς στα όριά τους, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες, η κακή ορατότητα και η ολισθηρότητα του δρόμου προκαλούν υψηλό κίνδυνο απώλειας του ελέγχου του οχήματος, με αύξηση των πιθανοτήτων για ατύχημα.

Τα ελαστικά

Σε τέτοιες συνθήκες, αλλά κυρίως σε συνθήκες παγετού ή χιονιού θα πρέπει τα ελαστικά να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ο έλεγχος του πέλματος για φθορά είναι επιτακτικός και σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα ελαστικά είναι φθαρμένα θα πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα. Στις περισσότερες χώρες, το νόμιμο όριο για το βάθος πέλματος στα ελαστικά είναι 1,6 mm. Με δεδομένο ότι η ασφαλής οδήγηση σε βρεγμένες και χιονισμένες επιφάνειες επηρεάζεται από το βάθος, τη σχεδίαση και την ελαστική σύνθεση του πέλματος των ελαστικών, τότε γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ένα καλό ελαστικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σε βρεγμένους ή χιονισμένους δρόμους η απόδοση πέδησης μειώνεται σταδιακά με χαμηλότερα βάθη πέλματος, ενώ σε βρεγμένους δρόμους υπάρχει επιπλέον αυξημένος κίνδυνος υδρολίσθησης.

Ο οδηγός πρέπει να ελέγχει τα ελαστικά του, να μειώνει την ταχύτητα σε βρεγμένους και χιονισμένους δρόμους και να προγραμματίσει την αντικατάστασή τους με την πρώτη ευκαιρία σε περίπτωση που τα ελαστικά δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Θα πρέπει επίσης να εξετάσει την τοποθέτηση χειμερινών ή όλων των εποχών ελαστικά αν ο τόπος διαμονής του είναι σε μεγάλο υψόμετρο. Είναι γνωστό ότι τα συγκεκριμένα ελαστικά διαθέτουν ειδικό σχέδιο πέλματος για καλύτερη πρόσφυση στο χιόνι και τον πάγο και χρησιμοποιούν ένα μοναδικό μείγμα καουτσούκ που παραμένει εύκαμπτο σε κρύες και υγρές συνθήκες. Ελαστικά πιστοποιημένα με σύμβολο νιφάδα χιονιού βουνού τριών κορυφών στο πλευρικό τοίχωμα είναι αυτά που πρέπει να αποκτήσει.

Τι να κάνουμε πριν το ταξίδι

Πριν την οδήγηση σε δρόμους που έχουν χιόνι ο οδηγός θα πρέπει να μελετάει τη διαδρομή και να δώσει αρκετό χρόνο για να φτάσει στον προορισμό του. Οφείλει να καθαρίσει όλο το χιόνι από τα παράθυρα, τους καθρέφτες, τα φώτα και την οροφή του αυτοκινήτου. Η οδήγηση με χιόνι στο αυτοκίνητο είναι επικίνδυνη και δυνητικά αποτελεί παραβίαση του νόμου. Ο οδηγός καλό είναι να συμπληρώσει αντιψυκτικό νερό στο δοχείο παρμπρίζ ώστε να μην παγώνει στο τζάμι. Το εσωτερικό του παρμπρίζ θα χρειαστεί επίσης ξεθάμπωμα. Είναι παράνομο για έναν οδηγό να μην έχει πλήρη ορατότητα όταν βρίσκεται εν κινήσει. Το ρεζερβουάρ θα πρέπει να είναι γεμάτο, γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι θα συναντήσει στο δρόμο, αν θα πρέπει να κάνει παράκαμψη ή να μείνει ακινητοποιημένος. Γυαλιά ηλίου μπορούν να μειώσουν τη λάμψη του χειμερινού ήλιου. Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένο, με αποθηκευμένο τον αριθμό ενός παρόχου βλάβης. Στον αποθηκευτικό χώρο πρέπει να υπάρχει ένα κιτ έκτακτης ανάγκης με τρόφιμα, ποτά, ένα φακό και επιπλέον ρούχα. Επίσης οφείλει να έχει ένα γιλέκο υψηλής ορατότητας, ένα προειδοποιητικό τρίγωνο και ένα κιτ πρώτων βοηθειών. Ο οδηγός θα πρέπει να έχει στεγνά ρούχα και άνετα παπούτσια όταν οδηγεί.

Οδήγηση τον χειμώνα

Κατά την οδήγηση, ο οδηγός θα πρέπει να είναι προσεκτικός και ήρεμος. Ο χρυσός κανόνας είναι ότι όλα τα εργαλεία ελέγχου στο όχημα, συμπεριλαμβανομένων των φρένων, του συστήματος διεύθυνσης, της επιτάχυνσης και της αλλαγής ταχυτήτων, πρέπει να λειτουργούν αργά και ομαλά. Η επιτάχυνση να γίνεται χρησιμοποιώντας χαμηλές στροφές στον κινητήρα, ενώ οι αλλαγές να γίνονται στην υψηλότερη ταχύτητα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όμως η ταχύτητα κίνησης θα πρέπει να είναι μικρή, ενώ η απόσταση από το προπορευόμενο όχημα πρέπει να είναι μεγάλη, ειδικά σε συνθήκες βροχής, πάγου και χιονιού. Κατά την εκκίνηση ή την αναρρίχηση σε λόφους, ο οδηγός πρέπει να έχει πολύ χώρο μπροστά του για να μπορεί να έχει σταθερή ταχύτητα, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει ταχύτητα ή επιτάχυνση. Στην κατηφόρα η ταχύτητα πρέπει να είναι μικρή για να αποφύγει ο οδηγός να πατήσει φρένο. Στο φρενάρισμα θα πρέπει να κατεβάζει και την ταχύτητα στον κινητήρα. Πάντα τα φρένα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απαλά.

Προσοχή στις στροφές

Ο οδηγός όταν πλησιάζει σε μια στροφή, οφείλει να φρενάρει πριν αρχίσει να στρίβει το τιμόνι. Εάν το αυτοκίνητο χάνει το κράτημά του, δεν χρειάζεται πανικός. Η καλύτερη ενέργεια είναι να αφήσει λίγο το γκάζι και οι τροχοί να παραμείνουν στραμμένοι προς την κατεύθυνση που αρχικά ήθελε να πάει ο οδηγός. Εάν το αυτοκίνητο αρχίσει να γλιστρά, επίσης δεν χρειάζεται πανικός. Εάν το πίσω μέρος του αυτοκινήτου ολισθαίνει για παράδειγμα προς τα αριστερά, τότε θα πρέπει να κατευθυνθείτε προς τα αριστερά στρίβοντας το τιμόνι προς αυτή την κατεύθυνση. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να απομακρύνει τα χέρια από το τιμόνι ή να πατήσει αμέσως φρένο.

Τι ισχύει με τα φώτα

Τέλος, όταν η οδήγηση γίνεται σε πυκνό χιόνι, πρέπει στα παλιά κυρίως αυτοκίνητα (στα σύγχρονα οι προβολείς είναι αναμμένοι συνέχεια) να είναι αναμμένοι οι προβολείς. Εάν η ορατότητα πέσει κάτω από τα 100 μέτρα, ο οδηγός πρέπει να ανάψει και τα φώτα ομίχλης όταν αυτά υπάρχουν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον Πασχάλη Τερζή - Εσπευσμένα στο νοσοκομείο

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Το βίντεο που μοιράστηκε από την «πρεμιέρα» του στην προεδρία του Eurogroup

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Και η Κίνα βλέπει μια ευκαιρία στη Γροιλανδία, αλλά όχι όπως ο Τραμπ

10:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά και ενισχυμένες αποδόσεις για το Champions League από το Pamestoixima.gr

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ. - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα στους δρόμους της Ευρώπης αυξάνονται και γερνούν!

10:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Επίσημα από την ΕΡΤ οι μεταδόσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου

10:44ΥΓΕΙΑ

Η «Σιωπηλή Δηλητηρίαση»: Περιβάλλον, σχέσεις και συνήθειες που κλέβουν χρόνια ζωής

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας η παρουσίαση του Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του περιμένουν το 4ο παιδί τους - «Η οικογένειά μας μεγαλώνει»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

10:31ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Βοιωτία και Εύβοια - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε συναγερμό με 112 για περιορισμό μετακινήσεων στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Έτρωγε αυγά από τον κήπο του 40 χρόνια: Τώρα το κράτος τα χαρακτηρίζει «επικίνδυνα απόβλητα»

10:20WHAT THE FACT

Κακοκαιρία: Πώς πρέπει να οδηγούμε σε άσχημες καιρικές συνθήκες - Τι πρέπει να προσέξουμε στο αυτοκίνητό μας

10:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθυστερεί το ταξίδι του στο Νταβός λόγω της κακοκαιρίας

10:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανδαλουσία: Νεκρός πρώην παίκτης της Ατλέτικο και της Σεβίλλης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

10:16ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο 1074 ετών στέκει αγέρωχο στο Εθνικό Πάρκο Κερκίνης από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία

10:15ΚΥΠΡΟΣ

«Cash only»: Σάλος στην Κύπρο για τον πίνακα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ως εταίρα

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Τα πρώτα προβλήματα: Άνεμοι μετακίνησαν στύλο του ΔΕΔΔΗΕ και παρέσυραν κοντέινερ, πτώσεις δέντρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:42LIFESTYLE

Εκτός «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: 112 για την Αττική - Πότε αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πυκνό χιόνι σε μεγάλες πόλεις σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ήπειρο – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Γιατί φορούσε γυαλιά ηλίου στο Νταβός - Το...μάτι της τίγρης, ο Σταλόνε και ο Τομ Κρουζ

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θύμα ξυλοδαρμού στις φυλακές ο 16χρονος που σκότωσε τον 17χρονο

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Ο άντρας μου προκαλούσε τον δράστη», λέει η σύζυγος του θύματος - Απολογείται σήμερα ο 44χρονος

09:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος - Δολοφονία ξενοδόχου: Τα νέα στοιχεία και ο βασικός ύποπτος στο «κάδρο» των Αρχών

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας η παρουσίαση του Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Τα πρώτα προβλήματα: Άνεμοι μετακίνησαν στύλο του ΔΕΔΔΗΕ και παρέσυραν κοντέινερ, πτώσεις δέντρων

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Δεν θα είναι ακραίες καταιγίδες - Πότε «μπαίνει στο παιχνίδι» η Αττική

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε συναγερμό με 112 για περιορισμό μετακινήσεων στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

10:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθυστερεί το ταξίδι του στο Νταβός λόγω της κακοκαιρίας

06:12ΥΓΕΙΑ

«Όταν τα φάρμακα δεν θα επιδρούν, δεν θα μπορώ να περπατώ καθόλου»: 16 μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ του Newsbomb για τη νόσο Πάρκινσον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ