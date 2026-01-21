«Cash only»: Σάλος στην Κύπρο για τον πίνακα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ως εταίρα

Σφοδρές αντιδράσεις και έντονη κριτική περί των ορίων της τέχνης, κατά τα πρότυπα της σάτιρας, έχει προκαλέσει στην Κύπρο, ένας πίνακας του γνωστού ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ.

Σε μία ανάρτησή του την περασμένη Κυριακή, δημοσίευσε έναν πίνακα με πρωταγωνιστή τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη ως εταίρα, με ένα κατακόκκινο φόρεμα, ψηλοτάκουνα μαύρα πέδιλα, κρατώντας ένα τσιγάρο, ενώ με τον καπνό από το στόμα του σχηματίζει την Κύπρο.

Ο πίνακας στη λεζάντα της ανάρτησης συνοδευόταν από τη φράση «Cash Only» (Μόνο μετρητά) και για πολλούς αφορά στην καλλιτεχνική ματιά του Γαβριήλ στα όσα συνέβησαν με την πρόσφατη δημοσιοποίηση του βίντεο που αφορά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στενούς συνεργάτες του, στο λεγόμενο σκάνδαλο «Videogate».

Μετά τις αντιδράσεις, ο εικαστικός εξήγησε το σκεπτικό της δημιουργίας του, μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το ενέταξε " μέσα στην περιρρέουσα κατάσταση που διαμορφώθηκε με την κυκλοφορία βίντεο και ο κάθε καλλιτέχνης εκφράζεται ανάλογα με τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς που του προκαλούν τα γεγονότα δίχως να προσμετρά τις αντιδράσεις που θα προκληθούν από το έργο".

Για το κατά πόσον πλήττεται ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο ίδιος ως άτομο, ο κ. Γαβριήλ ανέφερε ότι "δυστυχώς ο Πρόεδρος δεν χρειάζεται εμένα για να πλήξει το θεσμό του, μια χαρά τα καταφέρνει μόνος του μαζί με τους συνεργάτες του, με βάση αυτά που είδαμε στο βίντεο, αλλά και με την πολιτική που ακολουθεί σε διάφορα θέματα όπως είναι η γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα, και τα πολλά σκάνδαλα διαφθοράς που αντιμετωπίζει ο τόπος μας".

Για το κατά πόσον έχει όρια η καλλιτεχνική έκφραση κι αν ο ίδιος τα παραβιάζει επικαλέστηκε άρθρα του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σημειώνοντας πως «κάθε προσπάθεια καθορισμού ορίων σε αυτό το δικαίωμα αποτελούν ενέργειες που στοχεύουν στον περιορισμό της ελευθερία της έκφρασης».

«Η κοινωνία έχει κάθε δικαίωμα να αντιδρά, να κρίνει, να απορρίπτει και να ασκεί κριτική, δεν έχει όμως δικαίωμα να απαιτεί τη φίμωση ενός έργου απλώς επειδή δεν συμφωνεί με το περιεχόμενό του», κατέληξε ο κ. Γαβριήλ.