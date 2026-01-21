IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Η αληθινή δύναμη δεν κρύβεται μόνο στα μετάλλια, στα ρεκόρ ή στις μεγάλες στιγμές. Κρύβεται στις καθημερινές μάχες, στις μικρές νίκες, στη θέληση να συνεχίζεις. Εκεί όπου γεννιούνται οι πραγματικοί ήρωες.

Γύρω από αυτή την ιδέα η Stoiximan παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια κοινωνικής υπευθυνότητας, IROES, μια πρωτοβουλία που έρχεται να αναδείξει τους καθημερινούς ήρωες της κοινωνίας, δίνοντάς τους τη δύναμη να ζουν κάθε στιγμή στο έπακρο.

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση.

Στη νέα καμπάνια, κορυφαίοι Έλληνες αθλητές ενώνουν τη φωνή και το παράδειγμά τους για να επανασυστήσουν στην κοινωνία τους δικούς μας καθημερινούς ήρωες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Σπύρος Γιαννιώτης, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Φώτης Ζησιμόπουλος, ο Κώστας Κατσουράνης, η Άννα Κορακάκη, η Βασιλική Μιλλούση, ο Στέργιος Μπίλας, ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Γιώργος Πρίντεζης, ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Άγγελος Χαριστέας, συμμετέχουν στην καμπάνια και γίνονται οι πρεσβευτές μιας κοινωνίας με περισσότερη ενσυναίσθηση και ουσιαστική στήριξη.

Μέσα από το πρόγραμμα Stoiximan Wheels of Change, η Stoiximan στηρίζει ενεργά τη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή στον αθλητισμό.

Παράλληλα, με το Empower Forward, ενδυναμώνει νέους αθλητές και γυναίκες αθλήτριες, δημιουργώντας τις βάσεις για ίσες ευκαιρίες και ένα πιο δίκαιο μέλλον στον αθλητισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη νέα γενιά. Το πρόγραμμα «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν» προσφέρει σε παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη μάθηση με έναν διαφορετικό, βιωματικό τρόπο, καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση και τις προσωπικές τους δεξιότητες.

Γιατί οι ήρωες δεν βρίσκονται μόνο στα γήπεδα και στα στάδια. Βρίσκονται στην καθημερινότητα, στις προσπάθειες που δεν φαίνονται, στις ιστορίες που αξίζουν να ειπωθούν.

Ανακαλύψτε όλες τις δράσεις και τα προγράμματα του IROES στο νέο website: iroes.gr