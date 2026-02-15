Αττική: Νεαροί κατηγορούνται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκου - Εμπλέκεται και ανήλικη

Συνελήφθησαν δύο νεαροί ηλικίας 19 και 20 ετών για κακοποίηση ανηλίκου

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Στην Αττική, δύο νεαροί ηλικίας 20 και 19 ετών συνελήφθησαν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου από ειδική ομάδα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ, κατηγορούμενοι για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες, μαζί με μία ακόμη ανήλικη, φέρονται να είχαν προβεί στις φρικτές πράξεις τον περασμένο Δεκέμβριο, μέσα στην οικία του 19χρονου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανσή της.

Μετά τη σύλληψη, οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία και ξεκίνησαν οι διαδικασίες της δικαιοσύνης.

Η έρευνα περιλαμβάνει και τη διερεύνηση της εμπλοκής της ανήλικης που φέρεται να συμμετείχε στις αξιόποινες πράξεις.

Αττική: 19χρονος και 20χρονος κατηγορούνται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκου. Στην υπόθεση εμπλέκεται και μία ανήλικη

