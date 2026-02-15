ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Η Τούμπα είναι το όπλο μας» - Επίσημο το sold out και το μήνυμα προς τον κόσμο

Έγινε νωρίτερα γνωστό, πλέον είναι κι επίσημο το sold out στο ντέρμπι «Δικεφάλων».

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, γράφοντας χαρακτηριστικά στα social media: «Με γεμάτη Τούμπα για τη νίκη».

Επίσης, ο «Δικέφαλος του Βορρά», μέσω ανακοίνωσης, εφιστά την προσοχή στους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο, ώστε το «όπλο» της ομάδας, η Τούμπα, να παραμείνει ανοιχτή σε όλη τη σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Όλοι μαζί, σαν ένα

Ντέρμπι στην Τούμπα κόντρα στην ΑΕΚ κι ο ΠΑΟΚ θέλει το τρίποντο που θα τον φέρει στην κορυφής της βαθμολογίας. Η ομάδα δεν θα είναι μόνη της. Θα έχει δίπλα της τις χιλιάδες φίλους του, που θα δώσουν δύναμη και ώθηση στην ομάδα για τη νίκη.

Ο μαραθώνιος της φετινής σεζόν συνεχίζεται με κρίσιμα παιχνίδια και η Τούμπα αποτελεί το πιο δυνατό όπλο της ομάδας στη μάχη για τον τίτλο. Χρέος όλων μας είναι να φροντίσουμε να παραμείνει ανοιχτή και γεμάτη μέχρι το τέλος.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται αυστηρά η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Δεν απαντάμε σε προκλήσεις, στηρίζουμε τους παίκτες με τη φωνή και το πάθος μας, προστατεύουμε το σπίτι μας. Όλοι μαζί, σαν ένα.

Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 17:00. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν, καθώς και στη διαδικασία της μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.grWallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!»

