ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να το κερδίσουμε» | Οι δηλώσεις του Κεντζιόρα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ, σε ένα ματς που θα καθορίσει πολλά στην κορυφή.

Το ντέρμπι «Δικεφάλων» αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά.

Ο κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων, Τόμας Κεντζιόρα, μιλώντας στην κάμερα της Nova για το αποψινό (15/02) μεγάλο παιχνίδι, αναφέρθηκε στην παρουσία της ομάδας του στα ντέρμπι και στο τι πρέπει να κάνει η ομάδα του Λουτσέσκου για να φτάσει στη νίκη κόντρα στην «Ένωση».

Οι δηλώσεις του Κεντζιόρα στη NOVA:



Για τη νέα δύσκολη εβδομάδα και τι έμεινε παραπάνω «μέσα» του: «Το πρόγραμμα μας δεν είναι το πιο εύκολο, όμως πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ήδη πέρασαν δύο δύσκολα παιχνίδια, αλλά όλα τα μεγάλα είναι μπροστά μας. Είμαστε μέσα και στις τρεις διοργανώσεις. Έρχεται ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να το κερδίσουμε».



Για τον χαρακτήρα του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι: «Το μυστικό είναι η σκληρή δουλειά. Ότι κάνουμε στην προπόνηση να βγαίνει στο γήπεδο, για αυτό έρχονται τα αποτελέσματα, γιατί αποδίδει η δουλειά μας».



Για το ότι παρότι αλλάζουν πρόσωπα ο ΠΑΟΚ δεν αλλάζει γενική εικόνα: «Δουλεύω ήδη με τον κόουτς Λουτσέσκου τρία χρόνια, οπότε ξέρω την βελτίωση στο αγωνιστικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Δεν το συναντάς συχνά. Δεν το έχω ξαναδεί, παρότι παίζω όλα τα παιχνίδια. Έχω ήδη προσαρμοστεί σε αυτό και τώρα είναι στο τοπ αυτή η βελτίωση. Αυτή η σεζόν είναι αρκετά καλή, γιατί όλοι νιώθουν σημαντικοί για την ομάδα και κάνουν σωστά την δουλειά τους».



Για το τι δίνει αυτοπεποίθηση στην ομάδα ενόψει της συνέχειας: «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό για μας, από όσα πέρασαν. Γιατί μετά βλέπουμε το παιχνίδι, αναλύουμε και διορθώνουμε τα λάθη. Οπότε δεν ήταν μόνο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και την πρόκριση στον τελικό. Μπορεί να εντοπίσουμε και θετικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να κρατήσουμε».



Για την άποψή του για την ΑΕΚ και τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για τη νίκη: «Είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος, οπότε είναι καλή ομάδα. Δεν στέκομαι όμως στην ΑΕΚ, αλλά σε εμάς. Πρέπει να είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για να πάρουμε αυτό που πρέπει».



Για τις απουσίες: «Σίγουρα όταν έχεις τραυματισμούς είναι κάτι... κακό για την ομάδα, όμως έχουμε δείξει ότι όποιος παίζει έχει αποδείξει την αξία του και την ποιότητά του».

Διαβάστε επίσης