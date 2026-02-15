ΕΛΑΣ για Αλεξανδρούπολη: Την Τετάρτη δολοφόνησαν με 15 μαχαιριές τον ηλικιωμένο οι 3 νεαροί

Εξιχνιάστηκε από την ΕΛΑΣ η δολοφονία του 84χρονου ηλικιωμένου στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος βρέθηκε χθες το απόγευμα νεκρός με 15 μαχαιριές στο διαμέρισμα του από τον αδερφό του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η δολοφονία από τους τρεις νεαρούς δράστες Ρομά, ένας εκ των οποίων είναι ανήλικος, έγινε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ενώ, όπως σύμφωνα με πληροφορίες ο αδερφός του τον αναζητούσε από την περασμένη Πέμπτη χωρίς να δίνει σημεία ζωής.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Εξιχνιάσθηκε άμεσα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης υπόθεση ανθρωποκτονίας ημεδαπού για την οποία συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες (15-2-2026) εντοπίσθηκε, από συγγενικό του πρόσωπο, νεκρός 84χρονος ημεδαπός, εντός της οικίας του στην Αλεξανδρούπολη.

Από την προανάκριση και τις συντονισμένες ενέργειες και έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης καθώς και την εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, προέκυψε ότι την 11-2-2026, τρεις ημεδαποί εισήλθαν στην οικία του 84χρονου, όπου με τη χρήση μαχαιριού τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Οι δράστες εντοπίσθηκαν άμεσα και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Από το χώρο διαπιστώθηκε η αφαίρεση ενός κινητού τηλεφώνου, τα αίτια της πράξης των τριών συλληφθέντων ερευνώνται, ενώ στο πλαίσιο των σχετικών αναζητήσεων βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης».

