Εξάρχεια: Συνελήφθη 45χρονος που παρενοχλούσε σεξουαλικά γυναίκες - Κουβαλούσε μαχαίρι 18 εκατοστών

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. 45χρονος αλλοδαπός για σεξουαλική παρενόχληση που διαπράχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/02) στην περιοχή των Εξαρχείων, σε βάρος πεζής γυναίκας.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών. Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων εξιχνιάστηκαν επιπλέον τρεις περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε πεζές γυναίκες που διαπράχθηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες στην ίδια περιοχή.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράβαση του νόμου περί όπλων.