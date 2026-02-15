Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: «Ρίξαμε και τις ζεμπεκιές μας...» - Το ποστ για την αποβολή του Όζμπολτ

Οι Βοιωτοί εκφράζουν έντονα παράπονα για την αποβολή του Σλοβένου επιθετικού στη φάση με τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αντέδρασε έντονα κι υποδύθηκε ότι το μαρκάρισμα του Όζμπολτ τον τραυμάτισε. Ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Λεβαδειακού, έπειτα κι από υπόδειξη του βοηθού Παπαδάκη.

Με τους τόνους να έχουν πέσει, η ομάδα της Λιβαδειάς προχώρησε σε χιουμοριστική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας το στιγμιότυπο και γράφοντας: «Ρίξαμε και τις ζεϊμπεκιές μας εχθές…».

https://www.instagram.com/reel/DUxvuRniNPV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

