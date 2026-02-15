Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: «Ρίξαμε και τις ζεμπεκιές μας...» - Το ποστ για την αποβολή του Όζμπολτ

Με χιουμοριστική διάθεση σχολίασαν στον Λεβαδειακό τη φάση της δεύτερης κίτρινης κάρτας στον Άλεν Όζμπολτ στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Newsbomb

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Βοιωτοί εκφράζουν έντονα παράπονα για την αποβολή του Σλοβένου επιθετικού στη φάση με τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αντέδρασε έντονα κι υποδύθηκε ότι το μαρκάρισμα του Όζμπολτ τον τραυμάτισε. Ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Λεβαδειακού, έπειτα κι από υπόδειξη του βοηθού Παπαδάκη.

Με τους τόνους να έχουν πέσει, η ομάδα της Λιβαδειάς προχώρησε σε χιουμοριστική ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας το στιγμιότυπο και γράφοντας: «Ρίξαμε και τις ζεϊμπεκιές μας εχθές…».

https://www.instagram.com/reel/DUxvuRniNPV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Ψαρούδα Μπενάκη: «Η Άννα περνά στην Ιστορία έχοντας αφήσει ισχυρό το αποτύπωμά της»

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ: Ζητούν να αγοραστούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

15:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στον Παναθηναϊκό με το νέο σκάνδαλο του ΣΕΦ

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από τον Ιούνιο προειδοποιήσεις για διαρροή προπανίου - Η βρύση που πυροδότησε την τραγωδία

15:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Αποχαιρετώ με θλίψη και σεβασμό την Άννα Ψαρούδα - Περνά τώρα στην Ιστορία» 

15:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Φτάσαμε στον Βορρά» | Το επικό promo της «Ένωσης» για τη μάχη της Τούμπας! (βίντεο)

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη υπηρέτησε τη Δημοκρατία και ενίσχυσε το κύρος του Κοινοβουλίου

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησε το «112» στη Χίο: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ουάσινγκτον μεταβαίνει ο Έντι Ράμα - Θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

15:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός: «Ρίξαμε και τις ζεμπεκιές μας...» - Το ποστ για την αποβολή του Όζμπολτ

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 40χρονη με 900 πακέτα λαθραία τσιγάρα

14:39LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Λιάγκα: «”Ψωνίζει” από την εκπομπή μας και άτομα που δεν ξέρετε»

14:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης: «Με βαθιά θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετώ σήμερα την Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη»

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Χειροπέδες στον πρώην υπουργό Ενέργειας - Προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Όλες οι προοδευτικές δυνάμεις ενωμένες απέναντι στην αποτυχημένη κυβέρνηση

14:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Η Τούμπα είναι το όπλο μας» - Επίσημο το sold out και το μήνυμα προς τον κόσμο

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: 19χρονος και 20χρονος κατηγορούνται για βιασμό και πορνογραφία ανηλίκου - Στην υπόθεση εμπλέκεται και μία ανήλικη

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Τοπίο στην αφρικανική σκόνη η Αθήνα: Φωτογραφίες και βίντεο

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή ασφάλεια, στόχος οι προσιτές τιμές για νοικοκυριά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική μαρτυρία επιζήσασας για Έπσταϊν: «Οι γυναίκες που με στρατολόγησαν γελούσαν καθώς με κακοποιούσε σεξουαλικά μέσα στο ιδιωτικό τζετ»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησε το «112» στη Χίο: «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Οργισμένος ο Σάντσεθ με τη Μελόνι για την άτυπη σύνοδο στο κάστρο Alden Biesen

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από τον Ιούνιο προειδοποιήσεις για διαρροή προπανίου - Η βρύση που πυροδότησε την τραγωδία

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη σε ηλικία 92 ετών - Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής

10:28LIFESTYLE

Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Βασίλη Μπισμπίκη με πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ υπό το βλέμμα της Βανδή

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Η μυστική πυρηνική «αυτοκρατορία» της Κίνας κρύβεται μέσα σε βουνά – Τι αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ: Ζητούν να αγοραστούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

15:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλοι στον Παναθηναϊκό με το νέο σκάνδαλο του ΣΕΦ

12:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ για Αλεξανδρούπολη: Την Τετάρτη δολοφόνησαν με 15 μαχαιριές τον ηλικιωμένο οι 3 νεαροί

15:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Φτάσαμε στον Βορρά» | Το επικό promo της «Ένωσης» για τη μάχη της Τούμπας! (βίντεο)

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα χτυπήσουν οι καταιγίδες

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πρώτα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και μετά σκότωσε τον αδελφό του - Στον Εισαγγελέα ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ