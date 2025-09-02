Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» σε 45χρονο - Διακινούσε το «χάπι του βιασμού»
Έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι του
Ένας 45χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση της ναρκωτικής ουσίας GHB, γνωστής και ως «χάπι του βιασμού».
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:
- Επτά γυάλινα φιαλίδια με 73,3 ml GHB
- Δύο σύριγγες με υπολείμματα της ουσίας
- 243 δισκία και πέντε αμπούλες αναβολικών
- Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αντιντόπινγκ, όπως επίσης για επιβλαβή φάρμακα.
Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
