Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» σε 45χρονο - Διακινούσε το «χάπι του βιασμού»

Ένας 45χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση της ναρκωτικής ουσίας GHB, γνωστής και ως «χάπι του βιασμού».

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

Επτά γυάλινα φιαλίδια με 73,3 ml GHB

Δύο σύριγγες με υπολείμματα της ουσίας

243 δισκία και πέντε αμπούλες αναβολικών

Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Όλα όσα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από την αστυνομία έπειτα από σχετική έρευνα ΕΛ.ΑΣ

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αντιντόπινγκ, όπως επίσης για επιβλαβή φάρμακα.

Ο συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης