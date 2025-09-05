«Πάνω στη Γέφυρα της Παντάνασσας ρε αθεόφοβε;»: H προσπέραση του τρόμου στην Κρήτη

Η στιγμή και το σημείο, όπου ένας οδηγός επιχειρεί να κάνει προσπέραση στον ΒΟΑΚ (Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης), σοκάρουν.

Ο οδηγός οχήματος που ακολουθούσε κατέγραψε με το κινητό του τη στιγμή που ένα ΙΧ επιχειρεί να προσπεράσει φορτηγό πάνω στην Γέφυρα της Παντάνασσας, σε σημείο με διπλή διαχωριστική γραμμή και μηδέν ορατότητα.

