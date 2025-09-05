Κρήτη: Ο παπάς που άφησε το πετραχήλι και έπιασε τη μπάλα
Ένας ιερέας έκλεψε την παράσταση στο Λίντο όταν μετά τον αγιασμό της ομάδας μπάσκετ του Ανδρογέα, έπιασε τη μπάλα και έκανε ένα σουτ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μία ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου αγιασμού για τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ανδρογέα, στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο, καθώς ο ιερέας, μετά την τελετή, πήρε την μπάλα στα χέρια του.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συγκεντρώσεις το Σάββατο 6/9 σε όλη την Ελλάδα για τα Τέμπη
18:32 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λιβύη: Με τον Χαφτάρ συναντήθηκε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας
18:26 ∙ LIFESTYLE
Φάρμα: Πότε κάνει πρεμιέρα στο STAR
18:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Άνοιξαν μια τρύπα και ξέχασαν να την κλείσουν
18:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Ο παπάς που άφησε το πετραχήλι και έπιασε τη μπάλα
18:14 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ντόναλντ Τραμπ: Θα δώσει το παρών στον τελικό του US Open
08:10 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ