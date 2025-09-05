Κρήτη: Ο παπάς που άφησε το πετραχήλι και έπιασε τη μπάλα

Μία ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου αγιασμού για τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ανδρογέα, στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο, καθώς ο ιερέας, μετά την τελετή, πήρε την μπάλα στα χέρια του.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας