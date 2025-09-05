Κρήτη: Άνοιξαν μια τρύπα και ξέχασαν να την κλείσουν

Μια διαρροή νερού έχει αναστατώσει στους κατοίκους του Ρεθύμνου, και συγκεκριμένα στην οδό Γεωργίου Σκουλά. Το πρόβλημα, που υπήρχε εδώ και λίγες μέρες, επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια απώλεια νερού σε μία πόλη που αντιμετωπίζει συχνά ζήτημα με την ύδρευση.

