Φωτιά σε Ι.Χ. στην έξοδο Καισαριανής της Περιφερειακής Υμηττού
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν Ι.Χ. τυλίχθηκε στις φλόγες, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:40 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ξέσπασε φωτιά σε Ι.Χ. όχημα στην έξοδο της Καισαριανής, στην Περιφερειακή Υμηττού.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.
