Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (1/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 10:30:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 70 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 62 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 60 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1194
Κατασκευές
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 11:00:00 πμ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΓΥΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΟΥ.
743
Κατασκευές
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 18 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
1051
Λειτουργία
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΚΑΠΑΝΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
1076
Λειτουργία
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΑΛΙΠΕΔΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ έως κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΚΙΩΝΟΣ απο κάθετο: Α΄ΛΙΠΕΔΟΥ έως κάθετο: Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά οδός:ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΔΕΡ απο κάθετο: ΑΓΚΥΡΑΣ έως κάθετο: ΛΥΚΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΙΑΣ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΔΕΡ έως κάθετο: ΦΑΝΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1197
Κατασκευές
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 12:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Π. ΜΕΛΑ - ΚΥΠΡΟΥ - ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΔΩΡΙΕΩΝ - ΜΠΟΤΣΑΡΗ
426
Κατασκευές
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΘΩΜΑ έως κάθετο: ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1074
Λειτουργία
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΧΕΡΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΥΑΚΙΝΘΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΥΑΚΙΝΘΩΝ απο κάθετο: ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΡΟΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1075
Λειτουργία
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 1:00:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΣ ΝΟ 16 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ ΝΟ 10 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1193
Κατασκευές
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά οδός:ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΑΝΩΛΙΔΗ 13 - 15 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
1034
Λειτουργία
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 4:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ απο κάθετο: ΠΕΡΑΝΙ ΚΥΡΙΖΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΚΟΥΝΔΟΥ.
744
Κατασκευές
1/10/2025 8:00:00 πμ
1/10/2025 4:00:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ - ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ - ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ - ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ
425
Κατασκευές
1/10/2025 8:30:00 πμ
1/1/2025 10:30:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΤΘΙΔΩΝ απο κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΤΘΙΔΩΝ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 25 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 57 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1198
Κατασκευές
1/10/2025 10:00:00 πμ
1/10/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΝΟ 9 έως κάθετο: ΜΑΚΡΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
854
Κατασκευές
1/10/2025 10:00:00 πμ
1/10/2025 2:00:00 μμ
Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΪΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ.
740
Κατασκευές
1/10/2025 10:00:00 πμ
1/10/2025 4:00:00 μμ
Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ.
742
Κατασκευές
1/10/2025 11:30:00 πμ
1/10/2025 2:30:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ
1196
Κατασκευές
1/10/2025 12:00:00 μμ
1/10/2025 2:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΡΟΒΙΤΣ έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 153 έως κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147 από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ
1052
Λειτουργία
1/10/2025 12:00:00 μμ
1/10/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά οδός:ΘΗΡΑΣ123 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:Δ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 106 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΥ 1 - 3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
1/10/2025 12:00:00 μμ
1/10/2025 3:00:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Ζυγά οδός:ΠΥΘΑΓΟΡΑ 52 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
1/10/2025 12:00:00 μμ
1/10/2025 3:00:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΟΘΩΝΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ - ΣΟΛΩΝΟΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ
427
Κατασκευές
1/10/2025 12:00:00 μμ
1/10/2025 4:00:00 μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ.
741
Κατασκευές
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος