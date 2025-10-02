Οι μαθητικές εκλογές πάνε… TikTok - Οι υποψήφιοι «κατεβαίνουν» με βίντεο

Οι μαθητικές εκλογές στα σχολεία αποκτούν πλέον μια εντελώς διαφορετική διάσταση, καθώς πολλοί μαθητές επιλέγουν να κάνουν την προεκλογική τους εκστρατεία μέσα από το TikTok. Αντί για τις κλασικές αφίσες και τα χειρόγραφα φυλλάδια, οι υποψήφιοι για το 15μελές ανεβάζουν βίντεο, συγκεντρώνουν υποστηρικτές και προσπαθούν να «κερδίσουν ψήφους» με δημιουργικότητα και χιούμορ.

Σε ένα χαρακτηριστικό βίντεο, ένας νεαρός μαθητής με ανεβασμένη διάθεση απευθύνεται στους συμμαθητές του λέγοντας:

«3 λόγοι να με ψηφίσεις για πρόεδρο του δεκαπενταμελούς:

Νούμερο 1: Εκδρομούλα κάθε εβδομάδα – όπου θες!

Νούμερο 2: Να φέρουμε καλύτερο φαγητό από το κυλικείο, γιατί αξίζει να τρώμε κάτι καλό.

Νούμερο 3: Αν έχει σκουπίδια, θα τα καθαρίσω!»

Το TikTok έχει κατακλύσει τα σχολεία αφού οι μαθητές το αξιοποιούν για να μαζέψουν ψηφοφόρους. Όπως φαίνεται, δεν πρόκειται για το πρώτο βίντεο προεκλογικού χαρακτήρα που κάνει τον γύρο των social media αφού η νέα γενιά φαίνεται να βρίσκει πιο ελκυστικό το βίντεο από την παραδοσιακή ομιλία στην τάξη.