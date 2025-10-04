Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες του ρολογιού μία ώρα πίσω
Αυτή την Κυριακή του Οκτωβρίου αλλάζει η ώρα σε χειμερινή
Λίγες ημέρες απομένουν για την αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή, με τους δείκτες να γυρνούν μια ώρα πίσω.
Συγκεκριμένα, φέτος, η αλλαγή της ώρας θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου, στις 03:00 τα ξημερώματα , οπότε οι δείκτες του ρολογιού θα γυρίσουν μια ώρα πίσω, θα δείχνουν 02:00 κι έτσι, θα κερδίσουμε μια επιπλέον ώρα ύπνου!
Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026 (29 Μαρτίου), οπότε και θα επιστρέψουμε στη θερινή ώρα.
