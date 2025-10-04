Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες του ρολογιού μία ώρα πίσω

Λίγες ημέρες απομένουν για την αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή, με τους δείκτες να γυρνούν μια ώρα πίσω.

Συγκεκριμένα, φέτος, η αλλαγή της ώρας θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου, στις 03:00 τα ξημερώματα , οπότε οι δείκτες του ρολογιού θα γυρίσουν μια ώρα πίσω, θα δείχνουν 02:00 κι έτσι, θα κερδίσουμε μια επιπλέον ώρα ύπνου!

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2026 (29 Μαρτίου), οπότε και θα επιστρέψουμε στη θερινή ώρα.

Unsplash

Διαβάστε επίσης