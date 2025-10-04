Μέτσοβο: Στο «φως» ιστορικό ξύλινο βαρέλι της Μονής Αγίου Νικολάου – Χρονολογείται από τον 17ο αιώνα

Μία καινοτόμος δενδροχρονολογική έρευνα έριξε «φως» στο ιστορικό ξύλινο βαρέλι που βρίσκεται στο κελάρι του Νοτίου βοηθητικού κτηρίου της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου στο Μέτσοβο.

Η μελέτη, με επικεφαλής επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ερευνητές από την Πολωνία –Αναστασία Χριστοπούλου, Ελευθερία Τσακανίκα, Άννα Ελζάνοφσκα– παρουσιάστηκε στο συνέδριο που διοργάνωσε το Μετσόβιο Διεπιστημονικό Κέντρο και ήταν αποκαλυπτική για την ιστορία, όπως μεταδίδει το epiruspost.gr.

Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν μη επεμβατικές τεχνικές φωτογράφησης υψηλής ανάλυσης, καθώς και πυρηνοληψία και λεπτή τομή σε δείγματα ξύλου, για να προσδιοριστεί η ηλικία και η προέλευσή του.

Από τα 20 δείγματα ξύλου που αναλύθηκαν, 19 συγχρονίστηκαν και δημιούργησαν μία χρονοσειρά 186 δακτυλίων, η οποία αποκάλυψε ότι το βαρέλι κατασκευάστηκε είτε στα μέσα του 16ου αιώνα με μετέπειτα επεμβάσεις είτε στις αρχές του 17ου αιώνα, αντικρούοντας την προηγούμενη εκτίμηση ότι χρονολογείται από το 1780.

Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα βαρέλια κρασιού που είναι κυρίως δρύινα, το βαρέλι της Μονής είναι κατασκευασμένο αποκλειστικά από δύο είδη πεύκου, που ευδοκιμούν στην περιοχή του Μετσόβου: Το Ρόμπολο (Pinus heldreichii) και τη Μαύρη πεύκη (Pinus nigra). Η ειδική κατασκευή περιλαμβάνει εξωτερικό ξύλινο σύστημα περίδεσης και συνδέσεις με εγκοπές και σφήνες, γεγονός που το καθιστά μοναδικό.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η δενδροχρονολογική ανάλυση πρέπει να συνδυαστεί με μελέτη του κατασκευαστικού συστήματος και ευρύτερη αρχιτεκτονική έρευνα της Μονής, ώστε να τεκμηριωθεί πλήρως η ιστορική και πολιτιστική αξία του αντικειμένου.

Αυτή η έρευνα αναδεικνύει τη σημασία της Μονής Αγίου Νικολάου όχι μόνο ως θρησκευτικού, αλλά και ως πολιτιστικού μνημείου μεγάλης αξίας.