Νέο σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο – Τραυματίστηκε δικυκλιστής

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Κυριακής (5/10) στην ε.ο Αγρινίου-Θέρμου στο κέντρο του Καινουργίου όταν υπήρξε σύγκρουση Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα.

Από την σύγκρουση βρέθηκε στο οδόστρωμα ο οδηγός της μοτοσυκλέτας που τραυματίστηκε και με σταθμό του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, έχοντας τις αισθήσεις του.

Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσε η Τροχαία Αγρινίου που διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

Με πληροφορίες από kainourgiopress.gr

