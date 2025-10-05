Νέο σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο – Τραυματίστηκε δικυκλιστής
Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Κυριακής (5/10) στην ε.ο Αγρινίου-Θέρμου στο κέντρο του Καινουργίου όταν υπήρξε σύγκρουση Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα.
Από την σύγκρουση βρέθηκε στο οδόστρωμα ο οδηγός της μοτοσυκλέτας που τραυματίστηκε και με σταθμό του ΕΚΑΒ διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, έχοντας τις αισθήσεις του.
Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσε η Τροχαία Αγρινίου που διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.
Με πληροφορίες από kainourgiopress.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:25 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0: Νίκη-αφιέρωση στον Τζορτζ Μπάλντοκ
23:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Επανεκκίνηση του Παρατηρητηρίου Μαιευτικής Βίας Ελλάδος
22:53 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέο σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο – Τραυματίστηκε δικυκλιστής
22:17 ∙ WHAT THE FACT
Οι ειδικοί επισημαίνουν: Η σταθερή ώρα ύπνου είναι σημαντικότερη από τη διάρκεια
17:30 ∙ WHAT THE FACT
Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά
18:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ