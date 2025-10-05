Αλλάζει από αύριο το ωράριο λειτουργίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης
Πώς θα λειτουργεί το Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του
Νέο ωράριο δρομολογίων θα ισχύει από αύριο Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στο μετρό Θεσσαλονίκης, μέχρι την διακοπή της λειτουργίας του στις 10 Νοεμβρίου για έναν μήνα για τις δοκιμές σχετικά με την επέκταση προς Καλαμαριά.
Μέχρι την προσωρινή παύση της λειτουργίας, το πρόγραμμα των δρομολογίων θα τροποποιηθεί ως εξής, για το διάστημα από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025:
- Δευτέρα έως Παρασκευή: 06:30 – 23:00
- Σάββατο και Κυριακή: 08:00 – 23:00
Το ωράριο αφορά την πρώτη και τελευταία αναχώρηση των συρμών και από τους δύο τερματικούς σταθμούς, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» και «Νέα Ελβετία».
Με πληροφορίες από thestival.gr
