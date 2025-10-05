Ρόδος: 48χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Απαγχονίστηκε με καλώδιο

Με τραγικό τρόπο έβαλε τέλος στη ζωή του ένας 48χρονος άνδρας που διέμενε στο χωρίο Καλυθιές της Ρόδου.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, ο 48χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι όπου διέμεινε χρησιμοποιώντας καλώδιο.

Το περιστατικό έγινε γνωστό από τους γείτονες που ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία αλλά δυστυχώς όταν οι διασώστες έφθασαν στο σημείο όλα ήταν πλέον αργά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που κατατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ο 48χρονος έπασχε το τελευταίο χρονικό διάστημα από διάφορα ψυχολογικά προβλήματα.

